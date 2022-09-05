05.09.2022
Комфортный и безопасный подъем на высоту: Ай и Большие притесы соединила лестница из 409 ступеней
05.09.2022
Две команды Высшей лиги КВН выступят на дне рождения Челябинска
05.09.2022
Музей челябинского театра украсили старинные фортепиано легендарных немецких фабрик
05.09.2022
Ремонтники металлургической отрасли России делятся опытом на базе ММК
05.09.2022
Собственника Дома купца Алпатова в Сатке обязали отремонтировать объект культурного наследия
05.09.2022
Наталья Котова поздравила юную главу Челябинска с «должностью»
Две команды Высшей лиги КВН выступят на дне рождения Челябинска
24.01.2022
Челябинские КВН-щики поставили рекорд по количеству побед на Международном фестивале
23.12.2021
РМК объявила финалиста четвёртого сезона «Медной лиги КВН»
08.10.2021
РМК ищет таланты среди юниор-команд КВН Южного Урала
17.05.2021
Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022