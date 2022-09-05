Две команды Высшей лиги КВН выступят на дне рождения Челябинска

Десятого сентября в 16 часов в рамках празднования Дня города в арт-сквере на Набережной состоится фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска-2022». На сцене выступят как команды, играющие в челябинских лигах, так и представители телевизионных лиг международного союза КВН.

Бороться за главный приз и поздравлять жителей с Днем города будут десять челябинских команд. Среди них полуфиналисты центральной уральской лиги, участники первой лиги КВН в Перми: «Олег», «Родня», «Диккенс, например», «Евразия», и участники международной лиги в Минске - «Сборная УралГУФК». КВНщики представят выступления в формате конкурса «Приветствие».

Как сообщает пресс-служба Молодежного ресурсного центра, в качестве гостей фестиваля на сцене выступят две команды Высшей лиги КВН - «Город N» - полуфиналист высшей лиги-2021 (наши земляки), а также новички этого сезона «Ровеньки» из города Орел - победители фестиваля «Голосящий КИВИН-2022» в Светлогорске. Увидеть обе команды можно девятого сентября на Первом канале или десятого сентября в арт-сквере.

Организатором игр лиги выступает челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области, администрации Челябинска, городского управления по делам молодежи.