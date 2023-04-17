17.04.2023
Бывший замглавы Челябинска будет ждать суда под домашним арестом
17.04.2023
В Челябинской области сократилось число заболевших ковидом, но выросло число умерших
17.04.2023
Полицейские спасли овец, который упали в овраг и не смогли самостоятельно выбраться
17.04.2023
Обитатели Челябинского зоопарка ждут подарков от жителей региона
17.04.2023
В Челябинске снимают фильм о подвигах уральских танкистов-добровольцев
17.04.2023
ММК произвел пять миллионов тонн металлопродукции с полимерным покрытием
«Движение первых» объединяет юных жителей Курчатовского района
10.03.2023
МАФы в сквере 55-го микрорайона «Паркового» установят за 2,3 миллиона рублей
13.02.2023
Забег Курчатовского района стал одним из самых массовых на «Лыжне России»
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
30.01.2023
В юридическом колледже Челябинска создали организацию «Движение первых»
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023