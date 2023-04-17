«Движение первых» объединяет юных жителей Курчатовского района

Первый слет актива Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» Курчатовского района Челябинска прошел в академическом лицее №95. Ученики 18-ти школ района выполняли творческие задания на станциях, посвященных основным ценностям РДДМ.

«В жизни всегда трудно быть первыми. Сегодня эта роль отведена вам. Будьте целеустремленными, объединяйте вокруг себя разных ребят, а мы, взрослые, всегда будем рядом и поможем вам. Учитесь, дерзайте, творите!» – обратился к школьникам на открытии слета начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров.

Главной целью слета стало знакомство ребят из разных школ, поэтому команды были смешанными.

«Это не соревнования. Нам хочется, чтобы дети больше узнали о Российском движении детей и молодежи «Движение первых», друг о друге. Советники находятся на станциях – в коридоре и кабинетах школы, а ребята ходят по маршруту и выполняют задания. Это сближает ребят», – сказала муниципальный координатор РДДМ «Движение первых» в Курчатовском районе Олеся Дегтярева.

Все 12 станций соответствовали названиям основных ценностей РДДМ: образование и знания, наука и технологии, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память и другие.

«Мне понравилось мероприятие. Все очень отзывчивые, добрые. Приятно находиться и в самой школе. Понравилось, что не сталкивались на станциях с другими ребятами, – все проходило быстро и эффективно. Узнали много нового!» – поделилась впечатлениями одиннадцатиклассница из школы №152 Виктория Цветкова.

Так, на станциях ребята учили танец под гимн «Движения первых», участвовали в квизе, посвященном добровольчеству, собирали пазл с изображением исторического события и выполняли много других интересных заданий.

«Я счастлива! У нас сложилась дружная команда, все очень классные!» – отметила ученица школы №45 Алина Шакамалова.

В конце слета ребята приняли участие в массовом флешмобе.