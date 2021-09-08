Двойное гражданство в Румынии: условия получения, сроки, этапы

Двойное гражданство отличается от второго юридически. Оформление его регулируется законодательством Румынии, требует наличия специального соглашения с другими государствами.

Получить гражданство Румынии могут лица, документально подтвердившие наличие в роду близкого родственника до третьего поколения, который проживал или родился на территории страны в период 1918–1940 годов. Подробнее о процедуре получения, и как собрать необходимые документы можно узнать на сайте Migratop.



В чем разница

Законы страны допускают получение второго подданства. В таком случае человек становится обладателем двух паспортов, не преследуется властями как нарушитель. Он остается гражданином обоих государств, соблюдает их законы, знает свои права и понимает обязанности.

Двойное гражданство оформляется, когда между странами принято официальное соглашение. В пакте фиксируются все юридические тонкости, определяется объем прав «двойного» гражданина, оговариваются его обязанности, в том числе связанные с правилами налогообложения.

Для россиян

По российской Конституции, оформить двойное гражданство можно – в том числе румынское.

Имея румынский паспорт, россиянин плюсом получает несколько бонусов. Во-первых, он становится гражданином Евросоюза. Во-вторых, с этого момента он может учиться, работать и путешествовать по странам ЕС, беспрепятственно в них проживать неограниченное время.

Чтобы въехать на территорию России, обладателю двойного гражданства потребуется использовать российский загранпаспорт. Для возвращения в Румынию или другую страну Евросоюза на паспортном контроле предъявляется безвизовый европейский загранпаспорт.

Для украинцев

В 2020 году украинский президент внес законопроект о разрешении двойного подданства. На данный момент он не одобрен, а его принятие отложено. Украинский гражданин имеет право получить румынское гражданство, стать обладателем еще одно паспорта, но платить налоги он будет в Украине.

Для въезда в Румынию и страны Европы ему необходимо предоставить румынский паспорт. Чтобы вернуться на Украину, потребуется паспорт украинского гражданина, но показывать второе удостоверение не рекомендуется.

Для белорусов

В Белоруссии статус не предусмотрен. Исключением являются несовершеннолетние, мать или отец которых считаются подданными другой страны (в нашем случае Румынии), но временно живет в Белоруссии. Достигнув совершеннолетия, человек должен будет определиться с одним подданством.

На заметку: для оформления румынского паспорта отказываться от подданства Белоруссии не требуется.

Как получить/восстановить статус

Румынское законодательство очень гибкое в вопросе оформления и восстановления подданства. Для успешной реализации нужно доказать свое происхождение. Для этого требуется предъявить данные о родителях, бабушках или дедушках:

их паспорта или свидетельства о рождении с указанием места рождения и национальности;

данные о заключении брака, разводе и переезде родителей/прародителей (для восстановления);

данные о том, что бабушки и дедушки были сосланы с румынских территорий в период репрессий СССР (для восстановления).

Процедуры оформления и восстановления происходят немного по-разному. С нуля стать гражданином можно и при отсутствии корней – правда, процедура займет много времени. Восстановление статуса происходит быстрее, но доступно лишь при наличии родни до третьего колена.