«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравят фронтовиков с наступающим 9 Мая

По всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны: активисты «Единой России» и «Волонтеров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов.

«Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», - сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

По ее словам, все больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

«Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь все, чтобы не допустить повторения», - сказала Ольга Занко.

В Челябинской области в праздничные дни «Единая Россия» поздравит ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников и бывших узников концлагерей. Депутаты всех уровней, секретари местных отделений партии, координаторы партийных проектов будут звонить и лично навещать ветеранов, общаться и вручать им подарки. Некоторые поздравления пройдут с участием артистов, военного оркестра и концертной программой у дома участника Великой Отечественной войны.

Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Челябинской области Алексей Текслер, многие ветераны уже в силу возраста не могут активно участвовать в торжественных мероприятиях - надо обязательно поздравить их дома.

«А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь организационно, обеспечить транспорт, создать комфортные условия для участия в праздничных мероприятиях. Необходимо вовлечь максимально широкий круг людей в подготовку ко Дню Победы и проведение мероприятий. Считаю, будет правильно и уместно в эти дни почтить память и погибших в ходе специальной военной операции. Это достойные потомки поколения победителей, которые отдали жизни за Родину, выполняя свой воинский долг», - сказал Алексей Текслер.

Помимо проведения торжественных мероприятий, по инициативе Алексея Текслера в этом году инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда получат единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей, она будет предоставлена в беззаявительном порядке.

Также активисты «Единой России» и «Волонтеров Победы» организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Волонтеры соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтеры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Кроме того, «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвященные героям и событиям того времени, а также воинские захоронения, отмечают в пресс-службе партии.