«Единая Россия» отправила 26-й конвой с помощью на Донбасс

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» продолжает работу по сбору, формированию и отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР и военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Сегодня, 24 марта, «Единая Россия» отправила очередную партию гуманитарной помощи в подшефные города Челябинской области – Ясиноватую и Волноваху.

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«По инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Текслера мы отправляем 26-й гуманитарный конвой в наши подшефные города Ясиноватая и Волноваха. В состав груза у нас вошли посылки от партийного проекта «Женское движение Единой России», который очень активно включился в работу по всем направлениям гуманитарной миссии партии», - отметил заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Владимир Шубин.

Он рассказал, что в сборе помощи самое деятельное участие принимают не только местные активы партпроекта.

«Также большой вклад в общее дело вносят женщины и семьи с детьми во всех муниципалитетах Челябинской области, за что мы им очень благодарны», - подчеркнул Владимир Шубин.

Поучаствовали в сборе этого груза и представители бизнеса. Так, для бойцов в зону СВО направлена партия с печеньем от предприятий Челябинска.

Напомним, в этом месяце «Женским движением Единая Россия» под руководством регионального координатора партийного проекта Ирины Гехт уже отправлялся конвой с подарками для женщин и семей с детьми Донецкой Народной республики.

В пресс-службе ЧРО «Единой России» напомнили, что женщины Южного Урала готовы оказывать не только гуманитарную, но и психологическую, социальную, консультативную поддержку женскому сообществу новых территорий России.