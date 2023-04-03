03.04.2023
«Единая Россия» проконтролировала начало капремонта школ в Уйском районе
03.04.2023
Челябинцы смогут познакомиться с пьесами-победителями Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»
03.04.2023
ХК «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым
03.04.2023
Возможные нарушения во время призыва под контролем военной прокуратуры
03.04.2023
В Курчатовском районе выбрали номинантов городского этапа «Весны студенческой»
03.04.2023
Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса
«Единая Россия» проконтролировала начало капремонта школ в Уйском районе
27.03.2023
«Генеральная уборка 74»: общественный совет партпроекта провел первое совещание
27.03.2023
«Единая Россия» рассказала лицеистам Челябинска о перспективах самореализации в ИТ-сфере
24.03.2023
«Единая Россия» отправила 26-й конвой с помощью на Донбасс
24.03.2023
«Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023