«Единая Россия» проконтролировала начало капремонта школ в Уйском районе

В этом году в рамках народной программы «Единой России», при поддержке партийного проекта «Новая школа» будут полностью обновлены здания образовательных учреждений в селе Аминево и деревне Вандышевка.

Работы на объектах стартовали первого апреля. Процесс обучения был временно перенесен в здания детских садов и сельских клубов. Реконструкция зданий планируется капитальная – в школах произведут ремонт кровли, стен, потолков и пола, осуществят монтаж систем отопления и водоснабжения.

В состав партийного десанта, осуществившего проверку готовности зданий к капитальному ремонту, вошли секретарь Уйского отделения «Единой России», глава района Вениамин Владельщиков, начальник районного управления образования, координатор партпроекта «Новая школа» Сергей Чиганов, исполнительный секретарь местного отделения партии Елена Шпагина, а также подрядчик, ответственный за выполнение работ на объекте.

Стоимость капремонта Аминевской среднеобразовательной школы превысит 30 миллионов рублей.

«Полтора миллиона будет потрачено на обновление ограждения территории, на десять миллионов будет закуплено оборудование. Реконструкция здания подразумевает ремонт крыши, всех классов, будет произведена полная замена сигнализации и отопления. Все работы планируется завершить к 25 августа, чтобы дети могли начать учебный год в новой школе», - рассказал Вениамин Владельщиков.

Единственная школа Вандышевского сельского поселения ждала ремонта около 50 лет - здание было построено в 1968 году, и с тех пор ремонт здесь осуществлялся только косметический. Образовательное учреждение тоже ждут кардинальные перемены - здесь будет обновлено все, начиная от фундамента и заканчивая крышей. На эти цели было выделено 27 миллионов рублей.

«По антитеррористическому направлению заменят ограждение территории. Также стоит учесть, что будет произведено техническое оснащение образовательного учреждения более чем на десять миллионов рублей. Сейчас дети учатся в здании местного Дома культуры, окончание капремонта планируется на 25 августа этого года», - отметил Сергей Чиганов.