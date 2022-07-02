Эффективное страхование недвижимого имущества от Тинькофф

Если посмотреть на статистику, то российские обыватели достаточно часто пренебрегают страховкой. Возможно, дело в достаточно неразумных надеждах на авось, возможно, суть этой особенности в том, что каждый хочет надеяться на лучшее и не думать о плохом. Тем не менее, следует понять, что страхование недвижимого имущества является не только актуальной потребностью, но и фактически обязанностью, которой не следует пренебрегать ответственному человеку. Тем более если учитывать, какие возможности предлагает сервис Тинькофф Страхование и как удобно теперь страховаться.

Какие варианты страховки существуют

Для того чтобы не переплачивать и оптимальным образом использовать предлагаемые возможности, Тинькофф предоставляет своим клиентам выбор различных вариантов страховки. По сути, вы сами определяете различные опции и дополнения, которые хотите использовать.

К примеру, кто-то сделает акцент на том чтобы застраховать:

предметы интерьера;

внутреннюю отделку;

дорогую бытовую технику;

возможные эксцессы.

Для других более актуальными могут быть варианты страховки внешней отделки частного дома, основных элементов конструкции. Многие зависят от недвижимого имущества, которым вы владеете, а также от условий, в которых проживаете.

Как использовать страховку

Для начала потребуется оформить полис. Тинькофф Страхование предоставляет для этого специальный калькулятор, где вы вносите актуальные параметры и фактически сами подсчитываете сумму вашей страховки. После этого на основе подсчитанной суммы подаётся заявка. Следует отметить, что Тинькофф совершенно не требует от вас тратить время, чтобы предоставить жилище для осмотра и изучить какие-либо дополнительные подробности. Процесс великолепно отлажен и выполняется практически мгновенно.

Сразу после подачи заявки нужно оплатить сумму страховки. Причём для этого возможно использовать любые банковские карты. Далее на электронную почту вы получаете полис, которым можете пользоваться. Если захочется внести какие-то дополнения или узнать актуальные подробности относительно использования страхового полиса, в Тинькофф работает достаточное количество профессиональных консультантов, которые всегда на связи. У них вы можете узнать интересующие детали, а также уточнить, какие документы требуются собрать, если вы хотите получить страховые выплаты. Кстати говоря, сумма страховки выплачивается не более чем за 15 дней после того как вы подаёте в подтверждение нужную документацию.

АО «Тинькофф Страхование»

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