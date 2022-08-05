Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»

Туры по Магнитогорскому металлургическому комбинату (город Магнитогорск, Челябинская область) вошли в список «Россия: 85 приключений» от издания Russia Beyond. В нём собраны лучшие приключения, которые можно пережить в каждом из восьмидесяти пяти регионов нашей страны. Магнитка пока является единственным объектом в Челябинской области, включенным в федеральный проект, целью которого является развитие внутреннего туризма в стране.

ММК предоставляет посетителям уникальную возможность оценить впечатляющий масштаб металлургического производства (площадь производственной площадки ММК превышает 9000 гектаров, что сопоставимо с площадью Парижа или Барселоны), больше узнать о металлургических процессах, познакомиться с богатой историей комбината и увидеть, как рождается металл и закаляется сталь. Гости могут выбрать один из семи маршрутов, в том числе два маршрута, рассчитанные на детей, и посетить доменное и прокатное производства, уникальный стан «5000» и другие впечатляющие своими возможностями агрегаты, исторический музей ММК, где представлены миниатюрные макеты отдельных производственных установок и целых цехов, побывать на водной экскурсии по магнитогорскому водохранилищу и получить яркие и незабываемые впечатления.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», проект «Россия: 85 приключений» призван повысить привлекательность регионов для внутреннего туризма и предлагает на единой цифровой платформе описания лучших достопримечательностей с возможностью подать заявку на участие в конкретной экскурсии. В рамках проекта редакция Russia Beyond снимает и публикует ролики о региональных приключениях в России, а видео от посетителей туристических маршрутов станет основой для фильма, который создадут Russia Beyond и RT Doc.

Ранее Агентство стратегических инициатив при участии Минпромторга РФ включило экскурсию на ММК «Укрощение огня» в онлайн-путеводитель по экскурсиям на российские промышленные предприятия «Все – на завод!», а в 2021 году National Geographic назвал ММК самым интересным местом в России для промышленного туризма.