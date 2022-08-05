05.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 6 и 7 августа
05.08.2022
Система 500 приседаний
05.08.2022
Amnesty International увидела военные преступления украинских неонацистов
05.08.2022
Сергей Миронов: Государство задолжало работающим пенсионерам два триллиона рублей
05.08.2022
Южноуральцы без картошки не останутся
05.08.2022
Челябинцев приглашают на железнодорожный флешмоб
Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»
05.08.2022
Эксперты «Роскачества» оценят позиции ММК в конкурсе на соискание премии правительства РФ
04.08.2022
Экскурс в историю: на ММК нашли старые документы
04.08.2022
Профильная смена в «Уральских зорях» поможет выбрать профессию
04.08.2022
Для пенсионеров: в Магнитогорске реализуют проект«Сохрани своё здоровье»
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022