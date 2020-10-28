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Электроснабжение потребителей Челябинской области, прерванное непогодой, восстановлено

Общество
Сегодня, 11:38
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В Челябинской области полностью восстановлено электроснабжение потребителей, прерванное ударом стихии. Работы проводили специалисты компании «Россети Урал». В настоящее время все службы филиала «Челябэнерго» работают в штатном режиме.

Напомним, во вторник, 27 октября, по территории региона прошёл холодный атмосферный фронт, сопровождающийся шквалистым ветром до 22 метров в секунду и сильным мокрым снегом с метелью. В результате были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Без электроснабжения остались более 10,5 тысячи жителей в 35 населенных пунктах региона.

Аварийно-восстановительные бригады филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» оперативно приступили к ликвидации последствий стихии. Энергетики работали в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома южноуральцев, вели оперативные переключения, запитывая потребителей по резервным схемам электроснабжения. На вечер вчерашнего дня подача электроэнергии была возобновлена практически на всех территориях, попавших под удар стихии. Энергетики работали лишь по точечным заявкам в сети 0,4 кВ. К утру сегодняшнего дня и они полностью выполнены.

Всего в ликвидации последствий урагана было задействовано 32 бригады в составе 96 человек, 34 единицы спецтехники. Для оперативного электроснабжения социально значимых объектов энергетики использовали дизель-генераторы.

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-2501-220 и через портал светлаястрана.рф. Задать вопрос специалистам «Россети Урал» также можно в WhatsApp по номеру 8-912-29-01-220. В случае, если у клиентов наблюдаются  нарушение электроснабжения из-за повреждения ввода в частный дом, то оставить заявку можно на сайте компании, заполнив специальную форму. Она будет незамедлительно передана специалистам в работу.

 

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