10.02.2023
Еще больше челябинцев смогут подключить домашний интернет от МТС и сэкономить
10.02.2023
Челябинские опоры проверяют на прочность
10.02.2023
Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина
10.02.2023
Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках
10.02.2023
Сергей Сушков: Агропромышленный комплекс наравне с оборонным
10.02.2023
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
Еще больше челябинцев смогут подключить домашний интернет от МТС и сэкономить
09.02.2023
Южноуральским школьникам помогут сделать первые шаги в NFT
01.02.2023
МТС поможет следить за состоянием воздуха на Южном Урале
27.01.2023
Юная жительница Южного Урала стала трёхкратным призёром проекта «Поколение М»
30.12.2022
В 2022 году южноуральцы стали чаще играть в лотереи, путешествовать и учиться
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023