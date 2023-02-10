Еще больше челябинцев смогут подключить домашний интернет от МТС и сэкономить

Десять тысяч южноуральских семей из Чурилово и «Эво Парка» (Челябинск) получили возможность пользоваться сервисами экосистемы МТС и ежемесячно экономить до сорока процентов.

МТС расширила фиксированную сеть в этих микрорайонах областного центра и обеспечила еще больше жителей высокоскоростным домашним интернетом и цифровым телевидением.

В «Эво Парке» набор цифровых сервисов МТС стал доступен жителям домов по улице Телевизионной. В «Чурилово» - в многоэтажках на Зальцмана, Трашутина, Сергея Герасимова, Эльтонская 1-я и 2-я.

Благодаря этому еще больше южноуральских семей смогут пользоваться цифровым телевидением, домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с – с комфортом выходить в интернет с большего количества устройств или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время. Также челябинцы смогут экономить до сорока процентов ежемесячно, объединяя в пакет услуг высокоскоростной домашний интернет, цифровое телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION.

«Мы постоянно расширяем экосистему МТС, разрабатываем и запускаем собственные цифровые продукты, создаем под них оригинальный контент. При этом мы уделяем большое внимание развитию телеком-инфраструктуры для комфортного использования сервисов - «прокачиваем» связь, конечно же, увеличиваем скорости мобильного и домашнего интернета. С начала этого года мы расширили фиксированную сеть в Челябинске, после чего еще больше южноуральцев смогут пользоваться нашим домашним интернетом, ТВ, мобильной связью и другими полезными сервисами, экономя при этом семейный бюджет. Так как при подключении единым пакетом, пользователи получают хорошую скидку и управляют всеми услугами с помощью одного лицевого счета, что очень удобно», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В прошлом году компания расширила покрытие фиксированной сети в Челябинске, благодаря чему жители микрорайонов «Чурилово», «Западный луч», «Манхэттен» и «Ньютон» впервые получили доступ к домашнему интернету на скорости до 500 Мбит/с и цифровому ТВ МТС, возможность объединять эти услуги с мобильной связью в единые пакеты и получать экономию.