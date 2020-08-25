Еще больше челябинских школьников будут бесплатно кушать и пить молоко

Депутаты челябинской городской Думы сегодня, 25-го августа, на 11-м заседании, утвердили порядок обеспечения отдельных категорий школьников города бесплатным, в том числе горячим питанием, а также молоком (молочной продукцией).

Кроме тех категорий школьников, которые раньше получали льготное или бесплатное питание, с первого сентября этого года дополнительно к ним все ученики начальных классов будут обеспечены не только молоком (молочной продукцией), как раньше), но и бесплатным горячим питанием.

"Денежная компенсация будет выплачиваться детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в дни дистанционного обучения", - сообщили в пресс-службы гордумы.