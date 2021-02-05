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Еще одна группа в детсаду Златоуста изолирована после контакта с больным COVID-19

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Еще одна группа в детсаду Златоуста изолирована после контакта с больным COVID-19

В Челябинской области растет количество классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и число групп в детских садах, которые изолированы после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по предписанию Роспотребнадзора одна группа в детском саду Златоуста изолирована после контакта с заболевшим ковидом. Кроме того, в настоящий момент на изоляции как контактные с больным COVID-19 находятся также 11 групп из детских садов в Челябинске и три группы из детских садов города Коркино.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, днем ранее – также три случая.

При этом в настоящий момент в регионе нет ни одной школы и класса, которые бы находились на изоляции как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, за прошедшие сутки еще два класса отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на пятое февраля на карантин по ОРВИ закрыты 89 классов из 47 школ области (накануне – 87 классов из 44 школ области). Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

Продолжает расти число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня 1084 педагога школ находятся на больничном, накануне - 1066 учителей. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.