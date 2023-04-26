26.04.2023
«Пятёрочка» приглашает южноуральцев открыть новый дачный сезон
26.04.2023
Эстафета и велогонка в Челябинске повлияют на движение городского транспорта
26.04.2023
Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
26.04.2023
Депортированные из Челябинской области мигранты смогут вернуться в Россию только через пять лет
26.04.2023
Студенты института искусств имени Чайковского защитили экзамен по классическому танцу
26.04.2023
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
Эстафета и велогонка в Челябинске повлияют на движение городского транспорта
14.04.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
13.04.2023
В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22
07.04.2023
В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина
01.04.2023
В Челябинске с первого апреля усилены магистральные автобусные маршруты
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023