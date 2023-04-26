Эстафета и велогонка в Челябинске повлияют на движение городского транспорта

В Челябинске в субботу, 29 апреля, троллейбусы и автобусы изменят обычные маршруты движения, что связано с проведением эстафеты и велогонки.

Соревнования будут проходить на участке проспекта Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой с 8 часов 30 минут до 15 часов.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в этот период автобусы будут ходить следующим образом:

№2. Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Лесопарковая – Петра Столыпина;

№4. Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№14. Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово;

№15. ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Пушкина – Тимирязева – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – ЧМК;

№33. Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№51. Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Воровского – Сосновка;

№64. Автобусный парк – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Свободы – Ж.-д. вокзал;

№81. Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№90с. Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Сад Кристалл;

КМ (компенсационный маршрут). Калинина – Кирова – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Блюхера – Областная больница;

№123. Автовокзал – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№483. Старокамышинск – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина.

Троллейбусы будут направлены по следующим маршрутам:

№7. ЧМК – Комсомольский проспект – Молдавская;

№12. Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – Комсомольский проспект – Молдавская;

№14. ЧМК – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев –Братьев Кашириных;

№17. Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская;

№16. ЖБИ – Железнодорожный вокзал;

№19. Первоозёрный – Железнодорожный вокзал.