Евгения Майорова: Я лично за отмену моратория на смертную казнь, есть то, за что нужно жестко наказывать

Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова предлагает отменить мораторий на смертную казнь и жестко наказывать педофилов.

Об этом Евгения Майорова написала у себя на странице в социальной сети.

«Я лично за отмену моратория на смертную казнь, есть то, за что нужно жестко наказывать. Да, детей нужно учить правилам поведения, но эти уроды хитрее, их извращённое сознание знает, как обмануть детей!!!

Я не понимаю, почему у нас в стране нет жёстких мер к таким преступлениям?!

…У меня есть конкретный пример, это нечто сидит за изнасилование своих детей и, пока сидит, снова женился на женщине с ребёнком, девочкой», - написала Евгения Майорова.



Также она написала, что согласна с членом Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александром Михайловым, который в беседе с журналистами высказался за отмену моратория на смертную казнь для педофилов-убийц.

«Есть какие-то вещи, которые преступать нельзя. Я понимаю, что смертная казнь — это крайняя мера. Но она так и считается — исключительной мерой наказания. По большому счету, у нас смертную казнь никто не отменял. Мы просто ввели мораторий на смертную казнь. В Уголовном кодексе-то она есть. Поэтому я считаю, что в отдельных случаях надо этот мораторий отменять», - сказала Евгения Майорова.