12.07.2022
Магнитогорский «Металлург» признан лучшим клубом Европы
12.07.2022
Хоккеист Валерий Ничушкин стал долларовым миллионером
12.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля
12.07.2022
Зимой не замерзнут: в Челябинске фасады домов ремонтируют по новой технологии
12.07.2022
В Озерске открылась всероссийская студенческая стройка «Мирный атом»
12.07.2022
Алексей Текслер: У Челябинской области серьезные планы по строительству новых социальных объектов
Фирменный «разворот» Котовой
12.07.2022
Зимой не замерзнут: в Челябинске фасады домов ремонтируют по новой технологии
12.07.2022
Котова: Ремонт дорог в Челябинске в этом году идет с опережением графика
11.07.2022
Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах
11.07.2022
Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022