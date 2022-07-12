Фирменный «разворот» Котовой

Глава Челябинска Наталья Котова во время ревизии ремонта автомобильных дорог города сделала фирменный «разворот» (так любит во время рабочих поездок по региону делать губернатор Челябинской области Алексей Текслер). Они изменила запланированный маршрут и наведалась в обувной магазин «Монро».

Главу региона смутил непрезентабельный внешний вид крупного обувного магазина, который находится на центральной улице Ленинского района.

«Это было спонтанное мое решение. Внешний облик очень неприглядный. Руководство сообщило, что обращалось в архитектуру города, чтобы согласовать новый облик магазина, но получило отказ. Я эту бумагу мне попросила предоставить, руководитель согласен менять фасад, я буду разговаривать с управлением архитектуры. Надеюсь они пойдут навстречу», - сказала Наталья Котова.

Остается надеяться, что в ближайшее время уродливый фасад обувного салона преобразится и не будет уродливо выделяться среди вполне красивых и благоустроенных зданий Ленинского района.