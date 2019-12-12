Фонд Потанина пополнил эндаумент ЧелГУ
Общество
Сегодня, 20:12

Сегодня, 12 декабря, Челябинский государственный университет посетила генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. На пресс-конференции она вручила сертификат на 5 миллионов рублей ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву для фонда целевого капитала вуза (эндаумент-фонд).

Это сумма стала поощрительным взносом по итогам двухлетнего обучения заведующей кафедрой общей и профессиональной педагогики ЧелГУ Светланы Курносовой, которая разработала проект привлечения и использования средств в эндаумент ЧелГУ для создания ресурсного центра по работе с одарёнными детьми. Именно он как проект-победитель получит пять миллионов рублей, с учётом которых фонд будет насчитывать более восьми миллионов.

Ректор Сергей Таскаев напомнил журналистам и гостям, что эндаумент-фонд ЧелГУ был открыт в прошлом году для укрепления финансового положения университета. Как большая копилка, он аккумулирует средства меценатов, но даёт возможность использовать лишь проценты от них. Таким образом, чем больше взносов, тем больше сумма процентов, а «тело фонда» всегда остаётся в университете и работает на него, делая независимым от экономической ситуации. Доход от этих денег может быть направлен на повышение качества образования, развитие науки, оснащение аудиторий, гранты и стажировки преподавателей и студентов и др.

Теперь фонд Потанина в лице Оксаны Орачевой признан вторым Золотым меценатом университета, первым крупным жертвователем стал предприниматель Александр Аристов, сделавший стартовое вложение в размере 3 миллионов рублей.

Оксана Орачева выразила надежду, что поощрительный взнос фонда станет катализатором для жителей Южного Урала поддержать университет в его стремлении развиваться.

О важной роли вузов и других образовательных организаций в осваивании новых механизмов поддержки высказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

«В последние годы в нашем регионе складывается нормативно-правовая база, которая позволяет расширять спектр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Очень приятно, что среди них значительную долю составляют организации, ведущие образовательную деятельность, – сказал Александр Кузнецов. – Какой бы механизм мы ни использовали, первопроходцами должны быть выходцы из сферы образования, которые призваны обучать. Кому, как не нам, осваивать новые инструменты и потом передавать коллегам из других сфер».

Отметим, Благотворительный фонд Владимира Потанина всячески поддерживает социальные инициативы. Например, проводит конкурс на бесплатное обучение сотрудников НКО в Московской школе управления Сколково, итогом которого становится разработка собственных проектов по развитию эндаументов. В следующем учебном цикле участниками программы станут директор эндаумент-фонда ЧелГУ Антонина Ухова и и. о. декана факультета психологии и педагогики Ирина Трушина, которые также прошли отбор на обучение в Сколково.

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