Фонтан на площади Революции в Челябинске отправили на зимовку

Фонтан на площади Революции в Челябинске закрывается на зимовку. Рабочие уже заканчивают его консервацию.

В данный момент они закрывают фонтан специальным материалом. Вновь он будет радовать горожан только в конце апреля или в начале мая следующего года.

Напомним, в этом году главный фонтан Челябинска запустили в полную мощь к Первомаю. Этот светомузыкальный объект, рядом с которым так любят проводить жаркие летние деньки челябинцы, радовал горожан всех возрастов все лето.