GASTROFEST 2 – фестиваль, который нужно повторить.

2 и 3 октября Гастропарк в ТРЦ "Фокус" проводит второй гастрономический фестиваль Gastrofest.

Первый фестиваль прошел в апреле этого года и был приурочен к открытию второго этажа Гастропарка. За два дня мероприятие собрало несколько тысяч посетителей и уже тогда стало понятно, что следующий фестиваль – лишь вопрос времени. Мы учли пожелания гостей и рады представить GASTROFEST 2! В программе фестиваля:



- более 500 блюд и 50 участников;

- бесплатные мастер-классы от резидентов Гастропарка;

- кулинарные мастер-классы от студии Parmesun;

- детские мастер-классы;

- бесплатные дегустации;

- новые участники и уникальные товары;

- игры, конкурсы для детей, бесплатный аквагрим и, конечно, живая музыка, развлекательная программа, призы и подарки.



Также обратите внимание на Гастротур – спецпредложение только в дни фестиваля.

Всего за 990 рублей вы сможете попробовать пять различных популярных блюд на выбор у резидентов Гастропарка.

Ставьте «напоминалку»: 2-3 октября, Гастропарк, ТРЦ Фокус 3 и 4 этаж.



ВХОД СВОБОДНЫЙ.



Подробности о фестивале, участниках и тайминге будут появляться здесь:

gastropark.ru

instagram.com/gastroparkfokus

vk.com/gastroparkfokus