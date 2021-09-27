27.09.2021
В Южноуральске стартуют уникальные курсы по робототехнике
27.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября
25.09.2021
Прокуратура обжаловала решение суда об изменении меры пресечения Виктору Чернобровину
24.09.2021
Рядом с Челябинском в предстоящие выходные высадят двадцать тысяч молодых сосен
24.09.2021
Челябинское архитектурное бюро признано победителем всероссийского конкурса
24.09.2021
В центре Челябинска начали сносить опасные деревья
GASTROFEST 2 – фестиваль, который нужно повторить.
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021