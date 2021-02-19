«Гастропарк» расширяет границы

В конце 2020 года на ресторанном рынке Челябинска появился новый проект — «Гастропарк» - трендовое направление фуд-молл продолжает развиваться в городе привлекая новых игроков. Эта статья о том, что это за проект, какие цели преследует и как помогает рестораторам заработать больше.

«Гастропарк» — это фуд-молл – качественная эволюция фуд-корта, который из неприглядного места с фастфудом становится стильным пространством с множеством авторских ресторанчиков и кафе. Гастрономическое пространство на 2000 кв.м. на третьем этаже «Фокуса», с «якорными» Мягким кинотеатром и детской игровой Play, классическими ресторанами и корнерами (небольшими заведениями, работающими в режиме самообслуживания и объединенными друг с другом общей гостевой зоной).



Цель проекта — развивать ресторанную культуру за счет привлечения небольших, но интересных и авторских концепций, которые в условиях проекта получают шанс выйти на рынок гораздо меньшими затратами на запуск. По сути фуд-молл – это бизнес – инкубатор для ресторанов.

Гостям нравится разнообразие блюд из разных уголков мира перед киносеансом, отдыхать после работы, пока дети резвятся в Play, просто выпить чашечку кофе во время шопинга или посидеть в баре под отличную музыку — за нее отвечают диджеи и популярные городские кавер-группы. Дополнительные преимущества: большая парковка «Фокуса», маршруты общественного транспорта со всех районов города, удобные пути подъезда.

Сейчас в «Гастропарке» есть итальянская, израильская, мексиканская, американская и другие кухни, всего более 15 концепций. Большая часть арендаторов окупили затраты на открытие в первые 2 месяца, а у гостей появляются любимые заведения — одни приходят на конкретную кухню, другие — посмотреть и попробовать то, что интересно и ново.

Действующих площадей «Гастропарку» мало и проект планирует расшириться в два раза, вторая очередь «Гастропарка» будет запущена уже в мае этого года.

Почему рестораторы выбирают «Гастропарк» для размещения своего заведения? Мы опросили владельцев бизнесов, которые уже находятся на площадке, и тех, кто планирует заходить во вторую очередь проекта.

Дарья и Кристиан Скалины, основатели кофейни «Дело не в кофе»:

«Выбрали «Гастропарк», потому что сейчас такой формат очень популярен. Нам очень нравится разнообразная публика, о нас узнает много новых гостей — плюс в наших кофейнях, которые расположены отдельно, бизнес строится только на постоянных клиентах, а здесь есть возможность привлечь стороннюю аудиторию и познакомить их со своим брендом. Также нам очень нравится, что рядом есть разные активности: игровая Play, Мягкий кинотеатр — и что люди могут взять еду с собой или покушать прямо здесь, занявшись другими делами».



Михаил Одольский, соучредитель корнера китайской кухни «BAO»

«В «Гастропарке» интересна концепция — как совмещены торговый комплекс, кинотеатр, детская площадка и место, где можно поесть. Из этого получилось пространство для полноценного семейного отдыха. Портреты гостей очень разные. Кто-то приходит к нам чисто из-за супов. Кто-то предпочитает традиционную китайскую кухню. Те же, кто ни разу у нас не был, пробуют все. Мы видим положительную динамику, а так как мы — сеть, то можем смело сказать, что в «Гастропарке» точно все хорошо по проходимости и спросу на нашу кухню. В целом «Гастропарк» нам с партнером очень нравится — даже просто как клиентам. Я могу выбрать любую кухню, тут же есть бар с разными напитками, которые отлично дополнят выбранное мной блюдо. Это не просто фуд-корт, как это было раньше в классическом понимании — здесь уровень намного выше».



Энвер Мемедляев, владелец и шеф-повар таерии «Ancho takos»

«Я тут с самой стройки и вижу, сколько сил вложено в проект, на какой риск вначале пошли владельцы. Никто не верил в успех, а в итоге все получилось круто. Мы единственные в городе готовим мексиканскую кухню, поэтому постоянных гостей у нас много. Даже при смене локации гости не пугаются расстояния и приезжают из центра в «Фокус» ради наших блюд. Потому что мы делаем все с душой. Трафик «Фокуса» не сравнить с нашим предыдущим местом — мы растем, развиваемся, о нас узнают новые гости и, может, в дальнейшем откроемся еще где-то благодаря этому проекту».



Руслан Абашев, владелец сети «Chicago's»

«Выбрали «Гастропарк» для своего корнера, потому что знаем трафик «Фокуса» и верим в «Мегаполис». Открытие прошло замечательно. Все праздники был отличный трафик. В будни за счет постоянных гостей, в том числе многочисленных сотрудников «Фокуса», поток есть — но особенно много людей приходит в выходные. Видно, что руководители проекта плотно занимаются маркетингом».



Денис и Альбина Ивановы, собственники ресторана «Уголь» (планируют открыться во второй очереди проекта)

«Нам очень понравилась концепция проекта, как все сделано. Мы давно хотели попасть в фуд-корт в торговом комплексе, но масс-маркет нас не устраивал. И когда мы узнали про «Гастропарк», то поняли, что это именно то, что нам нужно. Мы верим в работу группы компаний «Мегаполис», нам нравится подбор арендаторов, портрет гостя — все это наполняет атмосферу и делает работу продуктивнее. Ведь без этих компонентов даже самая крутая площадка не вывезет. Сейчас мы находимся в начале пути, и нам хочется развиваться вместе с «Гастропарком».



Татьяна Старовойтова, генеральный директор китайского ресторана «Gong» (планируют открыться во второй очереди проекта)

«Мне нравится общая заинтересованность в бизнесе. Ведь то, что мы задумали, идеально впишется в концепцию проекта. Во-первых, нам это интересно, потому что потребовались относительно небольшие инвестиции — особенно по сравнению с открытием отдельного полноценного заведения. Во-вторых, это дополнительная возможность дать моим сотрудникам возможности для карьерного роста. Чтобы все вложенные в сотрудника силы и интересы были не зря. Меня, как клиента, «Гастропарк» привлекает тем, что после работы я могу поехать с мужем в кино и не портить желудок попкорном, а полноценно поужинать, выбрав при этом разную кухню — и все это в одном месте. Очень удобно. Не приходиться спорить, что кушать — каждый выбирает то, что хочет».