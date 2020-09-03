Гехт – о первых результатах проверки смерти супругов из Карталинского района

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала о результатах проверки трагической смерти друг за другом супругов Камакшиных из Карталинского района.

Напомним, женщина умерла в очереди на КТ, затем ее супруг был госпитализирован в больницу Магнитогорска, где скончался чуть позднее. У мужчины была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19.

Как отметила Ирина Альфредовна, разбор летальных случаев проводился совместно с с главными внештатными специалистами области в течение полутора часов. Оценивались действия медиков на каждом этапе оказания помощи.

«На догоспитальном этапе недооценили сопутствующие заболевания пациентки, пошли на поводу в ее отказе от госпитализации. Хотя должны были доложить главному врачу и предпринять меры убеждения в ее необходимости», - констатировала Ирина Гехт на своей странице в соцсети Facebook.

При этом, по словам Ирины Гехт, врачи выбрали правильную тактику лечения пациентов. Первоначально женщине нормализовали сахар, так как она в течение нескольких недель не принимала необходимые препараты. Пациентка отказалась ехать на КТ в машине скорой помощи. При этом врач сопровождала ее в личной машине с кислородным баллоном.

«Очереди в Варне тоже не было, она была первая в этот день по записи. И уже в красной зоне ей стало плохо и произошла остановка сердца», - констатировала первый вице-губернатор, курирующий соцсферу.

По результатам вскрытия у женщины не была установлена пневмония. Основной причиной смерти стал сахарный диабет и все сопутствующие осложнения.

Никаких нарушений со стороны врачей не выявлено и при лечении супруга женщины. Именно медики обратили внимание на одышку мужчины, ему в Варне сделали КТ, которое показало 85% поражения легких.

При этом мужчина от госпитализации в больницу Варны отказался и на машине уехал в Карталы. Его сопровождал участковый терапевт с кислородным баллоном. Пациент дал согласие на госпитализацию только после того, как поставил свою машину на место.

«В больнице были проведены все необходимые мероприятия, проведены консилиумы. Но высокое поражение и сопутствующие заболевания привели к летальному исходу», - рассказала Ирина Альфредовна. Комиссия не выявила никаких нарушений в действиях врачей.

«Нарушений со стороны врачей, которые бы стали причиной смерти, комиссией не установлено. Нюансов всегда очень много, но они, к сожалению, уже не вернут ушедших из жизни супругов», - с сожалением констатировала первый вице-губернатор.