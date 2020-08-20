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Ирина Гехт возглавит комиссию по расследованию гибели супругов, предположительно умерших от COVID-19

Общество
Сегодня, 15:09
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Автор: 
Инна Шемаева

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила о том, что по факту смерти мужа и жены из Карталинского района, которые, предположительно были заражены «ковидом», будет проводится проверка.

О том, что будет проведена профессиональная оценка ситуации, Ирина Гехт сообщила на своей странице в социальной сети.

«Искренне выражаю соболезнования семье Камакшиных в связи с уходом из жизни их близких. В этой связи, понимая и разделяя эмоции родных, предлагаю провести профессиональную оценку ситуации. Врачи сегодня ограничены в комментариях требованиями соблюдения врачебной тайны, и вся информация интерпретируется с позиции только одной стороны. Возглавлю лично комиссию по разбору этой ситуации. О результатах буду информировать вас регулярно. Будет дана объективная оценка качества оказания медицинской помощи, а семье оказана вся необходимая помощь», - сообщила Ирина Гехт.

По предварительной информации, женщина не успела дождаться очереди на КТ, а супругу был установлен диагноз «ковид». Сначала умерла жена, а потом и ее муж. Есть также информация, что положительный диагноз медики поставили и их дочери.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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