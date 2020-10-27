Гехт: Оказание плановой помощи у нас не прекращено

В Челябинской области, несмотря на рост заболевших коронавирусной инфекцией и ОРВИ, и расширение коечного фонда для лечения этих пациентов, не должно прекращаться оказание плановой, а тем более экстренной помощи. Всех пациентов с хроническими заболеваниями нужно взять под особый контроль.

Соответствующие поручения дала минздраву первый заместитель губернатора Ирина Гехт в ходе брифинга.

«У нас плановая помощь не прекращена и продолжает оказываться», - заверила Ирина Альфредовна, комментируя случай неоказания экстренной урологической помощи южноуральцу с мочекаменной болезнью.

Мужчина рассказал журналистам, что не смог получить экстренную помощь в момент приступа, обращался в первую и пятую городские больницы Челябинска, а также в ряд других медучреждений, но ему везде отказали.

Ирина Гехт отметила, что аналогичная ситуация произошла и в Еманжелинске, когда необходима была плановая помощь, но фактически пациент остался один на один со своей болезнью.

Первый заместитель губернатора в ходе брифинга дала поручение первому заместителю министра здравоохранения области Виктории Сахаровой навести порядок в этой сфере: «Виктория Владиславовна, надо с коллегами еще раз переговорить и по хроническим пациентам, которые находятся на диспансерном наблюдении, вести индивидуальную работу по плановой госпитализации, если это экстренно необходимо. Я думаю, что областная больница готова принимать таких пациентов».

Виктория Сахарова заверила, что в экстренном порядке урология работает, как минимум, в двух больницах. «Челябинская областная больница переключена не только на плановое, но и экстренное оказание медицинской помощи, в том числе и по хирургическому профилю. Кроме того, третья областная клиническая больница также оказывает экстренную хирургическую помощь по урологии», - уточнила первый замминистра.

Для недопущения подобных случаев надо повторно проработать вопросы направления экстренных пациентов с амбулаторно-поликлинического звена.