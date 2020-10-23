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Гехт: Перебои с поставками лекарств в аптеки прекратятся в течение недели

Общество
Сегодня, 10:26
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Автор: 
Инна Шемаева

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пообещала, что вопрос с поставками антибиотиков и «Арбидола» в аптеки региона будет решен в ближайшую неделю.

Об этом Ирина Гехт сообщила на брифинге журналистам.

«Перебои случаются. Мы сейчас лекарства отгружаем маленькими партиями. Буквально неделя и ситуация нормализуется и все будет стабильно. Кроме того, мы сейчас закупаем препарат, который введен приказом министерства здравоохранения дополнительно. Это моксифлоксацин. Ситуацию мы держим на контроле и отрегулируем ее с помощью Минпромторга», - сказала Ирина Гехт.

Напомним, что жители Челябинской области жалуются на отсутствие в аптеках таких лекарств, как «Арбидол» и антибиотики.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
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