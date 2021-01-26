Гехт: Сохранение ограничительных мер еще оправдано на этом этапе

Челябинская область пока не планирует снимать ограничения, которые действуют в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 26 января.

Первый замглавы региона отметила, что снятие ограничений возможно только по предписанию главного санитарного врача Челябинской области по результатам оценки эпидситуации на территории региона.

При принятии решения о снятии ограничений учитываются несколько параметров, в том числе уровень тестирования и коэффициент распространения инфекции.

Коэффициент распространения инфекции рассчитывается путем деления числа заболевших за последние четыре дня на число заражений за предшествовавшие им четыре дня. «Коэффициент распространения инфекции должен быть 0,8 на протяжении двух недель. У нас сегодня 0,97. И всего лишь несколько дней он снижался до 0,8», - пояснила Ирина Гехт.

Еще один критерий - охват тестированием на коронавирус. В регионе нарастили объемы тестирования. «Требуется 200 на 100 тысяч населения, у нас на пике доходил до 340 на 100 тысяч населения. Достаточно высокий», - рассказала Ирина Гехт и пояснила, что большой масштаб тестирования ведет к тому, что пока сохраняется количество выявленных инфицированных за сутки. При этом в области достаточно большое количество бессимптомных носителей, которых выявляют в ходе тестирований в ТРК в праздничные и выходные дни.