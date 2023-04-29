ГИБДД приглашает челябинцев к участию в ралли «Победа-2023»

В Челябинске шестого мая состоится традиционное ралли «Победа», принять участие в котором может любой автомобилист.

К старту допускаются абсолютно все машины - от ретро до современных спорткаров. Экипаж может состоять более чем из двух человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Для участников приготовили интересные дорожные задачи, безопасные дополнительные состязания: слаломы, задания на регулярность движения, карусельную гонку.

Как отмечают в УГИБДД по Челябинской области, такие соревнования помогают автомобилистам воспитать культуру вождения, проверить знания, усовершенствовать навыки вождения, готовят к преодолению любой дорожной ситуации, утоляют жажду адреналина и, что очень важно, - в безопасных условиях.

Заявки на участие в мероприятие принимаются до первого мая 2023 года. Начало стартов – шестого мая в 10 часов 45 минут на автодроме региональной Госавтоинспекции (улица Харлова, 20).