29.04.2023
ГИБДД приглашает челябинцев к участию в ралли «Победа-2023»
29.04.2023
В страшной аварии под Златоустом погибла девушка-подросток и пострадали четыре человека
29.04.2023
Делом о получении малышом в садике Челябинска травмы заинтересовался Бастрыкин
29.04.2023
Первого мая челябинскую телебашню украсят цветы и голуби
29.04.2023
Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
29.04.2023
В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц
ГИБДД приглашает челябинцев к участию в ралли «Победа-2023»
16.02.2018
В четырех районах Челябинской области в субботу перекроют дороги из-за авторалли
29.04.2016
В Челябинске пройдет авторалли «Победа 2016»
19.02.2016
В Кыштыме встретятся сильнейшие автогонщики страны
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023