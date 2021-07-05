Глава Челябинска Котова поручила усилить контроль за мусором, травой и нарушителями масочного режима

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, пятого июля, по результатам аппаратного совещания дала своим подчиненным ряд поручений, подчеркнув, что их исполнение они должны держать на постоянном личном контроле.

Среди задач, поставленных мэром, - увеличить количество проверок предприятий торговли и питания, а также общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима, следить за организацией дезинфекции общественных пространств, дворовых территорий, остановочных комплексов.

Своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову градоначальница поручила решить вопрос по противопожарному режиму (по его отмене), заму по вопросам строительства Владимиру Шамне – держать на особом (ежедневном) контроле ход строительства школы на 1100 мест в первом микрорайоне «Академ Риверсайд».

Чиновнику, ответственному за дорожное хозяйство (Максиму Куляшову), Наталья Котова поручила вплотную заняться вопросом кошения травы, прополки кустарников, главам районов Челябинска – следить за состоянием клумб и цветников на подведомственных территориях.

Не оставила без внимания мэр Челябинска и подготовку тепловой системы, системы водоснабжения и водоотведения к новому отопительному периоду – поручила держать деятельность МУП ПОВВ, ЧКТС, УСТЭК на особом контроле, контролировать ход и вести учет проводимых в связи с подготовительными мероприятиями раскопок.

«Продолжаем воплощать в жизнь и держим на контроле реализацию инициативных проектов, ремонт дорог, капительное строительство, проводим инвентаризацию засохших деревьев не только на улично-дорожной сети города, но и на общественных пространствах, на территориях муниципальных учреждений и предприятий. Принимаем меры», - отметила Наталья Котова.

Также глава Челябинска поручила держать на контроле ситуацию с несанкционированными свалками.

«Если жители к нам обращаются, помогают нам выявлять такие точки, мы должны быть им только благодарны за это и приступать к ликвидации свалок практически немедленно, потому что температуры высокие - идет разложение отходов», - подчеркнула Наталья Котова.

Остановилась мэр и на теме ремонта внутриквартальных проездов. Она опросила глав всех семи районов Челябинска, услышав, что муниципальные контракты на эти виды работ в стадии заключения.