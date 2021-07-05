05.07.2021
В Увельском районе четвертые сутки ищут пропавшую пенсионерку, больную диабетом
05.07.2021
Молодежная комиссия профкома завода – лучшая
05.07.2021
На озере Тургояк из-за грозового фронта в беду попали шесть человек
05.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида
05.07.2021
В Еманжелинске возбуждено уголовное дело в отношении двух теплоснабжающих организаций
05.07.2021
В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия
Глава Челябинска Котова поручила усилить контроль за мусором, травой и нарушителями масочного режима
05.07.2021
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
28.06.2021
Масочный режим: Котова потребовала в разы увеличить количество проверок
28.06.2021
Котова поздравила Антипова с переизбранием на должность главы Курчатовского района
25.06.2021
В Челябинске открыли памятник врачам, борющимся с коронавирусом
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021