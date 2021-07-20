Глава Челябинска поблагодарила Сергея Антипова за поддержку садоводов

В Курчатовском районе Челябинска по поручению мэра Натальи Котовой для садоводов организовали (изготовили и установили) новые, современные места торговли.

Как подчеркнул на аппаратном совещании в городской администрации глава Сергей Антипов, это было сделано для того, чтобы дать возможность садоводам реализовывать собственную продукцию в ряде территорий Курчатовского района.

Наталья Котова данной информацией осталась довольна.

«Хорошее дело, Сергей Васильевич!», – сказала мэр и предложила главам других районов Челябинска взять опыт Курчатовского района на вооружение – как образец. – Посмотрите, как сделал Сергей Васильевич, и организуйте такое же у себя».

Администрация Курчатовского района Челябинска Поделиться

Наталья Котова отметила, что обычно управление торговли Челябинска издает распоряжение о создании мест сезонной торговли не раньше августа.

Тем временем в Курчатовском районе не прекращаются рейды по пресечению незаконной торговли.

Также, по словам Сергея Антипова, в районе продолжаются работы по текущему содержанию и благоустройству.

«Производится содержание внутриквартальных проездов, тротуаров, кошение травы, ликвидация свалок, очистка от мусора урн, грейдирование дорог в поселках, содержание общественных пространств. Ведутся уходные работы за растениями в клумбах, цветниках, их полив, прополка», – сообщил глава Курчатовского района.

Сергей Антипов рассказал также, что очередной объезд своего района совершил вместе с подрядчиками по содержанию общественных пространств, скверов. В ходе поездки обсуждались вопросы дальнейшего развития территорий.

Что касается реализации в Курчатовского районе федеральной программы «Формирование современной городской среды», то основные работы по благоустройству пешеходной зоны от улицы Красного Урала до дома №36 по Комсомольскому проспекту завершены. В настоящий момент ведутся работы по освещению, срок проведения - до 15 августа.

По программе ФСГС в Курчатовском районе ведется благоустройство пяти дворовых территорий.

Реализует район и программу инициативного бюджетирования, в рамках которой в текущем году работы ведутся на 12-ти дворовых проездах.

«Мы их контролируем совместно с Советом депутатов», – подчеркнул Сергей Васильевич.

Кроме того, на прошлой неделе в Курчатовском районе был заключен муниципальный контракт по благоустройству общественной территории по Комсомольскому проспекту, 112-А, которую выбрали сами жители. Срок проведения работ - до 20-го октября.