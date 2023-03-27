Глава СКР заинтересовался аварийным домом в п. Первомайский Коркинского округа

Жители старого дома в поселке Первомайский (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) опасаются за свои жизни и здоровье – полы в квартирах прогнили, потолки обваливаются, после очередного обрушения штукатурки оголились электропровода. По их словам, местные власти не предпринимают никаких мер. Жильцы попросили губернатора о помощи в расселении. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к расселению аварийного жилого дома и доложить ему о результатах расследования и принятых мерах по восстановлению прав жителей.

«Моя мама с младшими братьями проживает Челябинской обл. Коркинский район, п. Первомайский, - написала Валерия Л. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!». - Дом очень старый, находится в аварийном состоянии уже много лет. Поля прогнили, все разрушается, перекрытия падают, что угрожает жизни и здоровью жильцов. Уже на постоянной основе обваливаются потолки в квартирах и подъездах. В доме проживают несовершеннолетние дети, и это везение, что еще никто не пострадал».

По словам Валерии, 16 марта 2023 года произошло очередное сильное обрушение, огромные куски штукатурки засыпали всю комнату, из которой только вышли дети. Свисают куски штукатурки, электропроводка оголена. В одной из квартир на втором этаже проваливается унитаз к соседям.

По их словам, капремонт в доме не проводился, горячая вода есть только в двух квартирах. Половина жильцов просто бросили свои квартиры от безысходности.

Жильцы обратились в ЖКУ и местную администрацию, но никакого ответа до конца прошлой недели так и не получили.

В пресс-службе администрации Коркинского муниципального округа агентству «Урал-пресс-информ» пояснили, что дом, о котором идет речь в обращении, расположен по улице Кирова в поселке Первомайский. И там в одной из комнат, действительно, выпала штукатурка.

«Так как квартира находится в муниципальной собственности, получив обращение, администрация сформировала комиссию из специалистов управлений капитального строительства и муниципального имущества. Был совершен выезд на место для составления сметы по ремонту. Работы в квартире будут выполнены в ближайшее время за счет муниципалитета», - объяснили в мэрии.

В этом доме несколько квартир находится в муниципальной собственности. Поселок Первомайский на сегодня входит в состав Коркинского муниципального округа. Первомайская администрация была ликвидирована в прошлом году после создания округа путем объединения нескольких поселений и теперь за всё отвечает единая мэрия.

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина приняла решение о проведении экспертизы за счет средств администрации

«В случае положительного заключения о признании дома аварийным, межведомственной комиссией Коркинского муниципального округа будет принято соответствующее решение», - отметили в администрации.

На размещенную в социальной сети публикацию о непринятии мер к расселению аварийного жилого дома в поселке Первомайском обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает телеграм-канал ведомства.

По факту непринятия мер следственным управлением СКР по Челябинской области организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к расселению аварийного жилого дома в п. Первомайском, а также представить доклад ходе и результатах расследования и принятых мерах к восстановлению жилищных прав граждан.