Главой нового муниципалитета в Челябинской области избрана Наталья Лощинина

Главой нового муниципалитета в Челябинской области - Коркинского муниципального округа – избрана Наталья Лощинина, которая до настоящего момента руководила Коркинским муниципальным районом. Главы Коркино, поселков Первомайский и Роза покидают свои посты.

Соответствующее решение принято на заседании Собрания депутатов Коркинского муниципального округа, которое состоялось 24 ноября.

Как сообщили агентству в районной администрации, на заседании присутствовало 23 депутата. Единогласным решением они избрали главой Коркинского муниципального округа Наталью Лощинину.

Наталье Лощининой не придется слагать полномочия главы Коркинского муниципального района. «Это делается автоматически, без досрочного сложения полномочий, в соответствии с законом Челябинской области от 06.04.2022 №560-ЗО», - пояснили в мэрии района.

В пятницу, 25 ноября, - первый день работы Натальи Лощининой в должности главы Коркинского муниципального округа.

Сегодня, 24 ноября, последний рабочий день у глав городских поселений Коркино, Первомайский и Роза. Администрации всех трех поселений уже готовятся к ликвидации. В поселенческих администрациях создаются ликвидационные комиссии во главе с председателями.

Сегодня депутаты также утвердили положение и структуру администрации Коркинского муниципального округа. Штатная численность новой администрации будет определена главой округа.

Напомним, заявление на участие в конкурсе по выбору главы подавали четыре человека: действующий глава администрации Коркинского муниципального района Наталья Лощинина, депутат окружного Собрания и генеральный директор ООО «Порфирит» Николай Курисько, заместителя директора по воспитательной работе лицея №7 Челябинска Виталий Пипченко и мастер УКБ Сергей Кутуев. Но в завершающем этапе конкурса приняли участие только трое, Сергей Кутуев на заседание конкурсной комиссии не пришел. Главу выбирали из трех кандидатов. В итоге все голоса были отданы за Наталью Лощинину.

ДЛЯ СПРАВКИ

Лощинина Наталья Александровна родилась 13 ноября 1975 года в городе Ленинград.

У нее два высших образования - техническое и юридическое. Она окончила Челябинский государственный агроинженерный университете (ЧГАУ) и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ).

С 1999 по 2005 годы работала главным юрисконсультом по вопросам несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонде Социального страхования РФ города Коркино.

С 2005 по 2010 годы - зампредседателя Совета депутатов Коркинского городского поселения I созыва.

С 2010 по 2015 году – депутат Совета депутатов Коркинского городского поселения II созыва, директор ООО «Юридическая Защита».

С сентября 2015 года – председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района V созыва.

В ноябре 2018 года единогласным решением депутатов Собрания депутатов Коркинского муниципального района V созыва Наталья Лощинина избрана на должность главы Коркинского муниципального района.