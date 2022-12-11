Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса

Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко посетил Челябинск и нашел, что «люди тут очень похожи с жителями Донбасса – очень прямые, простые и интеллектуальные". Впечатления о Челябинске у него сложились самые позитивные: "Город красивый и энергичный, ощущается, что он работает и развивается. Надеюсь, в будущем будет больше времени, чтобы ознакомиться не только с городом, но и областью».

Визит состоялся в конце рабочей недели и был связан с восстановлением инфраструктуры города Ясиноватой, над которым шефствует Челябинская область. Дмитрий Шевченко обсудил предстоящие работы с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, побывал в региональном исполкоме партии "Единая Россия" и посетил Государственный исторический музей Южного Урала.

"В РИК 74 заглянул мой хороший знакомый, глава города Ясиноватая ДНР Дмитрий Шевченко. Надеюсь, что в праве назвать этого человека именно так.

Мы познакомились, когда я вместе с товарищами побывал на Донбассе. Трудно объяснить, насколько это квалифицированный и по-человечески крутой мужчина. При этом Дмитрий Станиславович человек очень скромный. Мне искренне жаль, что я не застал гостя у нас в офисе. Но с другой стороны я бесконечно рад, что у ребят из Регионального исполкома появилась возможность пообщаться с Дмитрием и из первых уст узнать, как все происходит в зоне проведения СВО в прифронтовых территориях. Это уникальный опыт, это бесценные знания. Дмитрий Станиславович, спасибо за все. Мы обязательно встретимся", - прокомментировал визит главы Ясиноватой руководитель исполкома Челябинского отделения «Единой России», депутат Заксобрания Челябинской области Денис Моисеев, один из ключевых сотрудников гуманитарной миссии партии в ДНР.

«Челябинская область предоставляет полноценную помощь социальному сектору и жилищно-коммунальной сфере. Материальная помощь всеобъемлющая, системную помощь получаем со стороны партии «Единая Россия», поставляется абсолютно всё, что необходимо. Важно и то, что наши дети, в течении этого сложно периода обучаются и отдыхают на территории Челябинской области, эту помощь сложно оценить физически, но это то, что помогает деткам сегодня развиваться и получать образование», - сказал на встрече с челябинцами глава Ясиноватой.