Глава Златоуста собирает мнения горожан о новых переездах через трамвайные пути

Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский собирает мнения горожан о новых переездах через трамвайные пути.

По словам мэра, состояние переездов – проблема давняя и острая: в 2020-м году ситуацию удалось значительно улучшить.

О проделанной в данном направлении работе Максим Пекарский сообщил на своей официальной странице в ВКонтакте.

«Завершен ремонт переездов на улице Аносова, Румянцева, у ТК «Лера» и спорткомплекса «Металлург». Сейчас ведутся работы на горбольнице, затем – на площади III Интернационала», - рассказал градоначальник.

Глава Златоуста отметил, что при выборе способа ремонта решено было остановиться на гранитной брусчатке.

«Плитки прочные, износостойкие, со специальной антискользящей обработкой от пробуксовки автомобилей. Гарантия на работы- четыре года. Если даже какие-то места просядут, всё будет исправлено», - заверил Максим Пекарский.

В следующем году городские власти планируется таким же способом отремонтировать переезды через трамвайные пути на улице Мастерской, Горького и около налоговой.

«А вы уже оценили новые переезды? Пишите своё мнение в комментариях», - пригласил мэр горожан к диалогу.

Ответы не заставили себя ждать. Большинство жителей Златоуста остались довольны проделанной работой.

«За вокзал отдельное спасибо!»; «Сам видел, как делали. Я, конечно, не эксперт, но давненько не видел такой аккуратной и тщательной укладки полотна в городе. Надеюсь, что и качество асфальта нужное. Поглядим весной. А пока лайк однозначно!»; «Видно движение, желание. Видна работа. Если глава, пусть постепенно, будет приводить в порядок город, большой респект»; «Продолжайте в том же духе. А то стыдно за наш город»; «Сделали хорошо, спасибо»; «Молодцом» - это примеры положительной реакции, которая в данном случае преобладает.

По мнению одной из горожанок, непонятно, почему отложили на следующий год приведение в порядок переезда на Мастерской, ведь, по словам жительницы, он «был и остаётся одним из худших переездов после переезда около спорткомплекса «Металлург», а загруженность на нем очень высокая».

Пишут горожане и о том, что возле ДК «Металлург» плитку только-только уложили (в понедельник, пятого октября, вечером), а уже утром вторника плитки начали отходить друг от друга.

«Плитки хорошие, а руки и специалисты никуда не годные», - раскритиковала работу подрядчика еще одна жительница Златоуста.

Оказалось, была она несправедлива. В мэрии города пояснили, что работы на данном переезде еще не закончены, проезд запрещен, о чем свидетельствуют соответствующие знаки и ограждения.

«Водители произвольно отодвинули ограждения, знаки, тем самым открыв движение автотранспорта. При производстве данных работ это недопустимо! Просим водителей отнестись к ситуации с пониманием и ответственностью!», - обратились городские власти к местным автомобилистам с просьбой не портить еще не законченное благоустройство.