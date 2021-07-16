Главный муфтий УрФО попросил южноуральских мусульман остаться дома 20-го июля

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей из-за сложной эпидемиологической обстановки обратилось к верующим с просьбой отметить священный праздник Курбан-Байрам (в этом году он отмечается 20-го июля) из дома и присоединиться к трансляции проповеди дистанционно.

«В целях предупреждения распространения эпидемии, РДУМ Челябинской и Курганской областей настоятельно призывает всех правоверных мусульман и прихожан к соблюдению ограничительных мер. Мы просим вас оставаться и молиться дома! Поберегите себя и своих близких!», - говорится в обращении главного муфтия УрФО Рината Хаджи Хазрат Раева.

Трансляцию праздничного богослужения из Соборной мечети Челябинска будет вести телеканал ОТВ. Эфир начнется 20-го июля в шесть утра.