Главный санитарный врач Челябинской области объявил карантин по гриппу и ОРВИ в больницах и учреждениях соцзащиты

С седьмого декабря введен карантин по гриппу и ОРВИ введен в больницах и учреждениях соцзащиты Челябинской области. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Основанием послужил недельный рост заболеваемости ОРВИ на 28%, рост лабораторно подтвержденных случаев гриппа, в том числе так называемого свиного гриппа.

Учреждениям образования дана рекомендация приостанавливать учебный процесс в очной форме для коллективов при отсутствии по причине болезни 20% и более человек. В таких случаях профилактическая мера вводится на срок не менее семи дней.