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Главврач Челябинского онкоцентра Андрей Важенин может возглавить медакадемию

Главный врач Челябинского областного клинического онкологического диспансера, академик РАН, главный онколог минздрава Челябинской области, доктор медицинских наук, профессор Андрей Важенин может возглавить Южно-Уральский государственный медицинский университет.

«Андрей Владимирович [Важенин] принял решение участвовать в конкурсе на должность ректора Челябинской медицинской академии. Конкурс должен состояться в апреле 2021 года. Он планирует подать документы до третьего февраля (срок подачи документов)», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 22 января.

Ирина Альфредовна отметила важность того, чтобы медакадемию на сегодня возглавил именно практик и клиницист. «Идет перезагрузка в сторону практикоориентированности, - пояснила Ирина Гехт. - Подготовка кадров, новые технологии – это сегодня очень актуально. И это для нас приоритетная задача».

После завершения всех конкурсных процедур кандидатуру будущего ректора должно будет утвердить министерство здравоохранения Российской Федерации.

Действующий ректор Илья Волчегорский участвовать в выборах не будет, но в медакадемии продолжит работать. «Он остается в команде, помогая дальше развивать вуз. И это тоже очень важно», - отметила Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна не стала озвучивать, кто может занять в будущем пост главного врача областного онкологического центра. «Андрей Борисович воспитал достаточно большую плеяду своих учеников, которые уже доктора, профессора. Здесь не стоит вопрос об отсутствии возможности заполнить эту нишу. Школа, которую он создал, имеет достойных представителей, которые могут возглавить онкологический диспансер. Пока мы об этом не говорим. Он [Андрей Важенин] продолжает возглавлять диспансер», - добавила первый вице-губернатор.

Справка

Андрей Важенин родился 18 марта 1958 года. В 1981 году с отличием окончил лечебный факультет ЧГМИ и поступил в клиническую ординатуру на кафедру онкологии. После ее окончания 1983 году перешел на работу в Челябинский областной онкологический диспансер, где прошел путь от врача-радиолога до главы учреждения. Онкоцентр возглавляет с 1998 года.

Андрей Важенин – один из инициаторов создания на Южном Урале эффективной системы производства и использования радиофармацевтических препаратов.

Профессор Важенин создал на Урале оригинальную научную школу онкологов. Под его руководством выполнено 116 диссертационных работ, в том числе 17 – докторских, опубликованы сотни научных статей и 16 монографий.