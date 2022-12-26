Академик РАН Андрей Важенин покидает пост и.о. ректора ЮУГМУ

Академик РАН, депутат Законодательного собрания Челябинской области Андрей Важенин покидает пост исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета 27 декабря 2022 года, проработав в этой должности чуть более полутора лет. До особых распоряжений руководить челябинской медакадемией будет проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева, сообщает пресс-служба вуза.

Академик РАН, Заслуженный врач РФ, главный онколог и радиолог УрФО, доктор медицинских наук, профессор Андрей Важенин продолжит работу в системе Российской Академии наук и в ЮУГМУ в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. По его словам, недавно кафедра пополнилась еще двумя клиническими базами, которые расположены в дорожной больнице и клинике ЮУГМУ, что расширяет учебные планы. Кроме того, Андрей Важенин продолжит активно работать в региональном парламенте.

Напомним, что академик РАН Андрей Важенин приступил к исполнению обязанностей ректора медуниверситета 12 мая 2021 года. Через год, в мае 2022 года, кандидатура Важенина была рекомендована к выдвижению для участия в выборах на должность ректора кандидатура. Через год ученый совет одобрил еще две кандидатуры: заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии, профессор, доктор медицинских наук Евгений Куренков и проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры Фармакологии вуза Любовь Рассохина.

Андрей Важенин от участия в выборах отказался, таким образом, на пост ректора ЮУГМА будет претендовать двое. Учредитель вуза - Минздрав РФ - - пока не озвучивает имя руководителя.

ДЛЯ СПРАВКИ

СПРАВКА

Важенин Андрей Владимирович родился 18 марта 1958 года в Челябинске, в семье врачей. В 1975 году окончил Челябинскую физико-математическую школу № 31.

В 1981 году с отличием окончил лечебный факультет Челябинского государственного медицинского института, в 1983 году - в клиническую ординатуру на кафедре онкологии ЧГМА. В 2001 году – академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

После окончания ординатуры начал работу в Челябинском областном клиническом онкологическом диспансере в качестве радиационного онколога.

В 1998 году получил ученое звание профессора (защитил докторскую диссертацию в Московском научно-исследовательском рентгено-радиологическом институте МЗ РФ).

Военнообязанный, подполковник ФСБ запаса.

С 2015 года дважды избирался депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, в настоящее время заместитель председателя комитета.