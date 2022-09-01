Спикер Александр Лазарев поздравил с Днем знаний всех учащихся и напутствовал студентов

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев поздравил с Днем знаний всех учащихся и педагогов региона. Отдельные слова напутствия прозвучали в адрес студентов-медиков.

Спикер пожелал всем школьникам и студентам интересных уроков и лекций, личностного роста, новых открытий и достижений, преподавателям – крепкого здоровья, вдохновения и плодотворной работы, а родителям – терпения, мудрости, чувства гордости за успехи своих детей.

В первый день нового учебного года глава регионального парламента принял участие в торжественном мероприятии, которое состоялось в Южно-Уральском государственном медицинском университете. Александр Лазарев уже второй год подряд в День знаний встречается со студентами-медиками и говорит слова напутствий будущим врачам.

Обращаясь к студентам, спикер выразил надежду, что после завершения учебы молодые люди вернутся в свои родные города и поселки, придут на работу в медицинские учреждения Челябинска и Челябинской области. Председатель Заксобрания особо подчеркнул необходимость принятия законодательных решений и создания условий для поддержки молодых кадров на местах

«Мы всегда с гордостью отмечаем, что в университете преподают выдающиеся деятели науки, врачи, которые внесли огромный вклад в становление и развитие системы отечественного здравоохранения, разработку уникальных медицинских технологий и оборудования. Многие из выпускников вуза и по сей день возглавляют ведущие медицинские центры и клиники, продолжают практическую деятельность на благо жителей Челябинской области и России в целом», – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. – Губернатор, правительство региона и депутаты главной задачей видят создание и реализацию программ, которые сохранили бы молодые медицинские кадры для области и позволили им профессионально развиваться на Южном Урале».

Поделиться

Отметим, в медицинском вузе обучается около пяти тысяч студентов, из них 784 первокурсника. За 78 лет своей работы Южно-Уральский государственный медицинский университет стал ведущим высшим учебным заведением по подготовке медицинских кадров в регионе, выпустив более 25 тысяч врачей.

На сегодняшний день педагогический состав вуза представлен 687 преподавателями, среди них 155 докторов наук, 362 кандидата наук, 7 заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 20 заслуженных врачей Российской Федерации. Исполняет обязанности ректора ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» академик РАН, депутат Законодательного Собрания, доктор медицинский наук Андрей Важенин