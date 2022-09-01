01.09.2022
Фильм о Магнитогорске стал победителем престижного международного кинофестиваля в Феодосии
01.09.2022
В Челябинске с начала года из ветхого и аварийного жилья расселили 81 семью
01.09.2022
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев, но пустят челнок
01.09.2022
Полицейские ярко и феерично поздравили южноуральцев с Днем знаний
01.09.2022
Народный фронт: Необходимо поднимать вопрос о закрытии аттракционов «Космической гонки» в Челябинске
01.09.2022
В Челябинске пожарные эвакуировали людей из горящего дома
Спикер Александр Лазарев поздравил с Днем знаний всех учащихся и напутствовал студентов
29.08.2022
Лазарев: Фермеры вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности
29.08.2022
Лазарев: Обновленные спортзалы и площадки в селах становятся местом притяжения жителей
26.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
25.08.2022
Челябинская область направляет допсредства на социалку и поддержку муниципалитетов
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022