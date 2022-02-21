«Голубое» топливо - в каждый дом

В Челябинской области, как и в остальных регионах России, продолжается ускоренное подключение частного сектора к газу в рамках догазификации. Разберемся, как без ущерба для семейного бюджета перестать топить свое жилище дровами, а пользоваться благами цивилизации.

В каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку? Эти и другие актуальные вопросы наш корреспондент задал генеральному директору АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимиру Серадскому.

- Владимир Григорьевич, разъясните – что же такое догазификация?

- Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в уже газифицированном населенном пункте.

- Имеет ли значение, насколько далеко от сетей расположен дом?

- В данном случае это несущественно. Если населенный пункт газифицирован, расстояние до трубы не важно. Условно говоря – если на соседней улице есть распределительный газопровод, а на вашей нет, то мы его построим и подключим домовладение к газу.

- Как стать участником бесплатной газификации? Какие требования установлены?

- Если домовладение находится в газифицированном населенном пункте, а у владельца имеются документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и дом, то можно подавать заявку на догазификацию. Также если участок находится в СНТ, а оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, то доведение газопровода до границы СНТ будет бесплатным.

- Куда нужно обращаться, чтобы подать заявку?

- Южноуральцам не обязательно куда-то идти, чтобы газифицировать свой дом: это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, портал Единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона, в том числе при помощи сервиса Личный кабинет. В регионе функционирует целый ряд газораспределительных организаций – их перечень можно посмотреть на портале Газификации России. Также можно подать заявку через МФЦ или в офисе газораспределительной организации. Вам понадобятся ситуационный план, документы на земельный участок и домовладение, паспорт, СНИЛС и ИНН. Подробная информация размещена на сайтах АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз».

- А много граждан уже подали заявки?

- В АО «Челябинскгоргаз» документы подали около 2 тысяч жителей города. В АО «Газпром газораспределение Челябинск» количество заявок от жителей различных населенных пунктов региона превысило 19 тысяч.

- Все работы внутри участка также бесплатны для заявителей?

- В соответствии с законодательством, газификация на территории участка и оборудование внутридомовых сетей проводится, как и ранее, за счет средств собственника. Заказать эти услуги можно в любой специализированной организации.

- А как рассчитывается стоимость проведения газа внутри земельного участка?

- Индивидуально. Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода. Вместе с тем в случае, если вы приняли решение по газификации в пределах границ земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством. Если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказываются на договорной основе. Для предварительного расчета стоимости выполнения работ внутри земельного участка вы можете воспользоваться калькулятором на сайте. Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобретается дополнительно. При необходимости газораспределительные организации помогут подобрать оборудование.

- Существуют ли какие-то льготы?

- На днях в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области был расширен перечень льготников для получения выплат на приобретение и установку газового оборудования. Так, с 2022 года данной мерой соцподдержки также смогут воспользоваться новые категории льготников. Это инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений, совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые являются собственниками жилых помещений.

Дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 60 тысяч рублей. Предоставление единовременной социальной выплаты будет осуществляться после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа. Подать заявку можно в центрах комплексного обслуживания населения.

- Как действовать, если на данный момент нет внутрипоселковых сетей?

В этом случае нужно построить распределительный газопровод, а уже затем подвести газ к участку. По новой модели Единый оператор строит не только межпоселковые газопроводы, но и внутрипоселковые, а также отводы до участка. То есть после газификации населенного пункта для гражданина подведение газа по-прежнему будет бесплатным. Необходимо, чтобы в населенном пункте завершились работы по реализации региональной программы газификации - она утверждается правительством Челябинской области.

СПРАВКА

Домовладение – это объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).