Google Pay для карт Тинькофф: почему стоит подключить

Покупки через интернет, подписки на сервисы с автоматической пролонгацией, установка платных приложений без постоянного заполнения реквизитов и личных данных — вот какие преимущества открывают платежные системы типа Apple или Google Pay. Тинькофф банк дарит всем своим клиентам возможность подключить Google Pay в онлайн-режиме. Для этого потребуется просто заполнить небольшую анкету. Реквизиты карты будут сохранены в вашем аккаунте Google. Когда же пожелаете что-то купить в российском, американском или китайском интернет-магазине, для подтверждения транзакции достаточно будет попросту ввести код подлинности карты CVC, состоящий из трех цифр.

Преимущества подключения Google Pay

Данная платежная система позволяет осуществлять множество финансовых операций. При этом пользователю не нужно даже брать с собой платежную карту, поскольку все оплаты проходят непосредственно через телефон. Какие функции доступны с Google Pay:

расчет за товары на кассах супермаркетов;

покупки в интернет-магазинах любой страны мира;

оплата услуг — доставка, ремонт авто на СТО, химчистка, обеды в ресторанах;

подписка на платные онлайн-сервисы, покупки в приложениях и компьютерных играх;

настройки автоматического списания средств.

Функционал приложения постоянно расширяется, что позволяет клиентам Тинькофф банка пользоваться всем спектром преимуществ Google Pay и прочих платежных систем. Обратите внимание, все платежи проходят без комиссий и скрытых платежей.

Защита аккаунта Google Pay

Если у вас есть аккаунт Google с подключенной платежной системой и введенными номерами банковских карт, необходимо ответственно относиться к защите конфиденциальной информации. Есть несколько простых правил, соблюдение которых позволит пользоваться сервисом без проблем:

регулярно меняйте пароли Google Pay;

пользуйтесь двухфакторной авторизацией;

установите надежные коды блокировки на устройствах, подключенных к Google Pay;

вводите CVC код только на проверенных сайтах;

в случае утери мобильного телефона, блокируйте номер, измените пароль доступа к учетной записи, дистанционно удалите данные с утерянного смартфона.

Если пользуетесь сервисами Google Pay с подключением карты Тинькофф, вам гарантируют надежную защиту конфиденциальных данных. Для получения более подробной информации достаточно перейти на сайт банка.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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