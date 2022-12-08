Горнозаводские города Челябинской области отправили помощь в зону СВО

Сегодня, восьмого декабря, в зону СВО на Украине из Челябинской области отправилась очередной груз гуманитарной помощи. Это сборная партия из ряда муниципалитетов - Златоуста, Юрюзани, Миасса, Сатки, Карабаша, Катав-Ивановска, Трехгорного, Чебаркуля, Кусы, Верхнего Уфалея.

Как сообщил глава Златоуста Максим Пекарский, объединились города и предприятия ассоциации «Горный Урал» и загрузили полную 80-тонную фуру.

«У Златоуста уже есть опыт успешной доставки больших объемов помощи нашим бойцам. Груз благополучно доходит до пункта назначения. Сегодня, плюсом к необходимым вещам и амуниции, отправляем еще и минивэн, который там тоже очень нужен, и, конечно, письма со словами поддержки», - написал на своей странице в социальной сети Максим Пекарский.

Один из сопровождающих из числа сотрудников администрации Златоуста проконтролирует, чтобы груз попал нашим ребятам.