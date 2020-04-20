Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом

В случае осложнения эпидемиологической ситуации медицинские работники Челябинской области, работающие с пациентами с коронавирусом, смогут размещаться в гостиницах, расположенных в шаговой доступности от больниц.

Это позволит им оградить от риска заражения своих родных и близких, а также в комфортных условиях восстанавливаться после тяжелых смен.

«Видим, как в Москве и других регионах медиков изолируют, чтобы они не общались с семьей и не заражали их. Мы аналогичную работу проводим с гостиницами, которые находятся недалеко от медучреждений», - рассказал губернатор Алексей Текслер на брифинге 20 апреля.

По словам главы региона, гостиницы готовы предоставлять свой фонд для этих целей.

На сегодня у них загрузка 1-3% и свободных номеров более чем достаточно.

«Все договоренности достигнуты, в случае ухудшения ситуации будем рассматривать этот вопрос», - уточнил Алексей Текслер.

Кроме того, планируется постепенно вводить режим карантина для различных социальных учреждений.