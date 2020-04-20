ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом

Общество
Сегодня, 20:14
Автор: 
Олеся Денисова

В случае осложнения эпидемиологической ситуации медицинские работники Челябинской области, работающие с пациентами с коронавирусом, смогут размещаться в гостиницах, расположенных в шаговой доступности от больниц.

Это позволит им оградить от риска заражения своих родных и близких, а также в комфортных условиях восстанавливаться после тяжелых смен.

«Видим, как в Москве и других регионах медиков изолируют, чтобы они не общались с семьей и не заражали их. Мы аналогичную работу проводим с гостиницами, которые находятся недалеко от медучреждений», - рассказал губернатор Алексей Текслер на брифинге 20 апреля.

По словам главы региона, гостиницы готовы предоставлять свой фонд для этих целей.

На сегодня у них загрузка 1-3% и свободных номеров более чем достаточно.

«Все договоренности достигнуты, в случае ухудшения ситуации будем рассматривать этот вопрос», - уточнил Алексей Текслер.

Кроме того, планируется постепенно вводить режим карантина для различных социальных учреждений.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 21:20
Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома
Общество
Сегодня, 19:32
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Общество
Сегодня, 16:31
Текслер: Прирост заболеваемости коронавирусом на сегодня дают приезжие и «семейные» очаги
Общество
Сегодня, 14:58
Губернатор и главврач скорой Магнитогорска опровергают фейковые новости
Сегодня, 16:58
Котова потребовала усилить работу с населением по профилактике неосторожного обращения с огнем
Сегодня, 16:37
В Челябинске полиция начала штрафовать родителей, чьи дети нарушают режим самоизоляции
Сегодня, 16:31
Текслер: Прирост заболеваемости коронавирусом на сегодня дают приезжие и «семейные» очаги
Сегодня, 16:03
В условиях коронавируса челябинцам окажут психологическую помощь
Сегодня, 15:25
Компания «Интерсвязь» обновит формат своего участия в праздновании Дня Победы
Сегодня, 15:15
В Челябинске возобновили работу многофункциональные центры
Сегодня, 14:58
Губернатор и главврач скорой Магнитогорска опровергают фейковые новости
Сегодня, 14:04
Мыть челябинские дороги с шампунем на постоянной основе посчитали нецелесообразным
Сегодня, 13:45
Текслер не исключил возможности ужесточения режима самоизоляции в Челябинской области
Сегодня, 13:23
Коррекционную школу-интернат в Магнитогорске закрыли на карантин
Общество
Сегодня, 16:37
В Челябинске полиция начала штрафовать родителей, чьи дети нарушают режим самоизоляции
Общество
Сегодня, 13:45
Текслер не исключил возможности ужесточения режима самоизоляции в Челябинской области
Новости
Сегодня, 21:20
Общество
Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома
Сегодня, 19:32
Общество
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Сегодня, 18:24
Общество
Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы
Сегодня, 17:51
Среда обитания
В Челябинске сажают деревья и убирают ямы на дорогах
Сегодня, 17:27
Общество
Сотрудникам соцзащиты Челябинской области, как и медикам, доплатят за работу в условиях коронавируса
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 21:20
Общество
Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома
Сегодня, 19:32
Общество
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Сегодня, 18:24
Общество
Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы
Сегодня, 17:27
Общество
Сотрудникам соцзащиты Челябинской области, как и медикам, доплатят за работу в условиях коронавируса
Сегодня, 17:01
Общество
В Челябинской области растет число муниципалитетов, где выявлен коронавирус
Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика