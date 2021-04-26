График работы экстренных, коммунальных служб и госструктур Челябинской области в майские нерабочие дни

В майские нерабочие дни, объявленные президентом по всей стране, экстренные коммунальные и дорожные службы продолжат работать в обычном режиме. Органам государственной власти и местного самоуправления определена необходимая численность работающих в праздники.

Напомним, президент Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории страны нерабочих дней в мае 2021 года – с четвертого по седьмое мая.

В период майских нерабочих дней в Челябинской области продолжат работу детские сады, учреждения здравоохранения (поликлиники и стационары). Продолжится вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) области.

Будут трудиться экстренные службы, коммунальные и дорожные службы.

Органам государственной власти и местного самоуправления предписано определить число служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих ведомств.

«Коллеги, определитесь, какой персонал нужен. По крайней мере, мы точно договорились, что касается министерства социальных отношений, здравоохранения. Коллеги продолжат работать, здесь сейчас очень жаркое время, - отметил Алексей Текслер. - Собственно, по всем остальным ОИВам необходимо определиться. Я обозначил цифру до 25% на ваше усмотрение. Ну и соответственно режим работы в министерствах, учреждениях на это время определить с учетом постоянного функционирования всех служб».

Алексей Текслер поручил определить режим работы многофункциональных центров (МФЦ) области совместно с федеральными структурами.

Губернатор поручил в праздничные и нерабочие дни обратить особое внимание на организацию обратной связи с жителями. «Важно в эти дни обращать внимание на обратную связь с жителями через различные системы обратной связи, реагировать, чтобы не получилось, как иногда у нас получается, что все ушли на выходные и вспомнили это после выходных. Нет, реагировать, все эти системы должны работать», - подчеркнул Алексей Текслер.

Все образовательные организации вносят изменения в трудовые, календарные, учебные графики в соответствии с Указом главы государства. Школьники и студенты области в нерабочие майские дни учиться не будут.

Плановая медицинская помощь будет оказываться в обычном режиме как в поликлиниках, так и на стационарном этапе.