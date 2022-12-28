График выплат пенсий за январь обнародовал ПФР по Челябинской области

В связи с предстоящими праздниками изменился график выплаты пенсий и социальных выплат в Челябинской области.

Получателям выплат по линии ПФР через кредитные организации (зачисление которых осуществляется на банковские счета 17 числа) средства за январь поступят досрочно 28 декабря 2022 года.

Для южноуральцев, получающих пенсию в кредитных учреждениях после 20 числа, дата перечисления пенсии за январь – 20 января 2023 года.

Кроме того, 28 декабря 2022 года получателям выплат через кредитные учреждения досрочно будут перечислены следующие социальные выплаты:

пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;

пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет;

пособие для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет;

выплата женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности;

меры поддержки, переданные в ПФР из органов социальной защиты населения.

Доставка пенсий и социальных выплат через отделения почтовой связи в новом году будет осуществляться с четвертого января в соответствии с графиками доставки пенсий и иных социальных выплат с учётом режима работы отделений почтовой связи.