Граждане, вынужденно покинувшие ДНР, ЛНР и Украину, получат соцвыплаты в Челябинской области

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лица без гражданства, вынужденно покинувшие территории этих государств и прибывшие в Россию после 18 февраля 2022 года, смогут получить социальные выплаты в Челябинской области.

Депутаты Законодательного Собрания региона 29 сентября поддержали проект закона, внесенный губернатором соответствии с Указом президента РФ.

С первого июля по 31 декабря 2022 года указанным в законопроекте гражданам будут предоставлены:

- ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тысяч рублей;

- доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемых инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере трех тысяч рублей;

- ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере пяти тысяч рублей;

- единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей;

- единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей;

- ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере четыре тысячи рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой или попечительством, в размере 15 тысяч рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации в размере четырех тысяч рублей;

- ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.

По предварительным данным, этими социальными выплатами смогут воспользоваться 792 человека, вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины и приехавших в Челябинскую область. По предварительным данным, на проведение выплат понадобится до конца года 600 тысяч рублей.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с первого июля 2022 года, и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

Кроме того, закон продолжит действовать в отношении лиц, подавших заявления на получение выплат не позднее 31 декабря 2022 года и имевших на указанную дату право на их получение, до полного выполнения обязательств в отношении них.