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30.09.2022 00:32

Граждане, вынужденно покинувшие ДНР, ЛНР и Украину, получат соцвыплаты в Челябинской области

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лица без гражданства, вынужденно покинувшие территории этих государств и прибывшие в Россию после 18 февраля 2022 года, смогут получить социальные выплаты в Челябинской области.

Депутаты Законодательного Собрания региона 29 сентября поддержали проект закона, внесенный губернатором соответствии с Указом президента РФ.

С первого июля по 31 декабря 2022 года указанным в законопроекте гражданам будут предоставлены:

-  ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тысяч рублей;

-  доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемых инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере трех тысяч рублей;

-  ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере пяти тысяч рублей;

-  единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей;

- единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей;

-  ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере четыре тысячи рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой или попечительством, в размере 15 тысяч рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации в размере четырех тысяч рублей;

-  ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.

По предварительным данным, этими социальными выплатами смогут воспользоваться 792 человека, вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины и приехавших в Челябинскую область. По предварительным данным, на проведение выплат понадобится до конца года 600 тысяч рублей.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с первого июля 2022 года, и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

Кроме того, закон продолжит действовать в отношении лиц, подавших заявления на получение выплат не позднее 31 декабря 2022 года и имевших на указанную дату право на их получение, до полного выполнения обязательств в отношении них.

Автор: Любовь Юрина
ДНР
ЛНР
военная операция на Донбассе
Законодательное Собрание Челябинской области
меры соцподдержки
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27.09.2022 11:06

Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия

27.09.2022 10:44

Во вторник православные празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

27.09.2022 10:30

В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

27.09.2022 08:49

Нацпарк «Зигальга» сообщил о создании фунгария

27.09.2022 00:00

В Троицке задержан директор медицинского колледжа

26.09.2022 19:28

В Челябинской области усилят меры безопасности в школах после трагедии в Ижевске

26.09.2022 19:09

Бассам Тавил, наблюдатель из Сирии: Россия – оплот справедливости, за это Запад хочет её уничтожить

26.09.2022 18:00

Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)

26.09.2022 17:39

Во вторник в Челябинской области - дождь со снегом, ночные заморозки

26.09.2022 17:16

Инженер ГРЦ Макеева блеснула на «Орбите молодежи» в Калуге

26.09.2022 16:57

Семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в школе Ижевска будет оказана помощь

26.09.2022 16:26

Коллектив ГРЦ Макеева отметил профессиональный праздник – День машиностроителя