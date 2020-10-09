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«Гражданский патруль» обвинил мэрию Златоуста во лжи по поводу устранения потопа

Общество
Сегодня, 12:10
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Общественная организация «Гражданский патруль» обвинила мэрию Златоуста (Челябинская область) во лжи.

Местный активист Андрей Королёв заявил, что администрация муниципалитета поспешила похвастаться устранением последствий коммунальной аварии в доме №15 по улице Ленина, а на самом деле, по его словам, никаких работ проведено не было.

О ЧП в четырехэтажном доме общественник рассказал вчера, восьмого октября: на чердаке жилого здания лопнул расширительный бак отопления – в квартиры жильцов хлынула вода. «Гражданский патруль» назвал это явление «ниагарским водопадом» - потоп действительно был еще тот, что подтверждает видео с места событий, предоставленное Андреем Королёвым.

Общественник утверждал, что - несмотря на то, что жители дома остались без отопления и без горячей воды, а их имущество серьезно пострадало, - оказать помощь людям никто не торопился. Разве что сам активист.

Тем временем, в партнерском паблике «Гражданского патруля» - «ЧП Златоуст» - появился официальный ответ от городской мэрии, в котором говорится, что «по данному адресу проведено комиссионное обследование администрации».

«В настоящее время авария устранена, отопление и вода восстановлены. Дополнительно сообщаем, что у дома отсутствует управляющая компания. Если жители дома не выберут УК в установленный срок, то администрация будет проводить конкурс по выбору управляющей организации», - говорится в ответе мэрии.

По словам Андрея Королёва, жильцы дома с возмущением опровергли данную информацию. Живущая здесь Елена Медведева сообщила общественникам, что ремонт жильцы дома провели за свой счет, сами нанимали слесарей, сами оплачивали подключение к горячей воде. Никакого комиссионного обследования администрации в доме не было.

«Мы не впервые сталкиваемся с ответами администрации, которые не соответствуют истине. В данном случае произошло то же самое. Никто не приходил к людям в квартиры, не осматривал их на предмет протечек, аварию люди устраняли самостоятельно. Нам непонятно, зачем администрация города вводит людей в заблуждение сообщениями о своей мнимой работе, если это легко проверяется?» - удивляется Андрей Королёв.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести по факту аварии проверку, а также обязать местную администрацию решить вопрос с управлением данным домом.

В администрации Златоуста от комментария по данной ситуации отказались.

 

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