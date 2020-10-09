«Гражданский патруль» обвинил мэрию Златоуста во лжи по поводу устранения потопа

Общественная организация «Гражданский патруль» обвинила мэрию Златоуста (Челябинская область) во лжи.

Местный активист Андрей Королёв заявил, что администрация муниципалитета поспешила похвастаться устранением последствий коммунальной аварии в доме №15 по улице Ленина, а на самом деле, по его словам, никаких работ проведено не было.

О ЧП в четырехэтажном доме общественник рассказал вчера, восьмого октября: на чердаке жилого здания лопнул расширительный бак отопления – в квартиры жильцов хлынула вода. «Гражданский патруль» назвал это явление «ниагарским водопадом» - потоп действительно был еще тот, что подтверждает видео с места событий, предоставленное Андреем Королёвым.

Общественник утверждал, что - несмотря на то, что жители дома остались без отопления и без горячей воды, а их имущество серьезно пострадало, - оказать помощь людям никто не торопился. Разве что сам активист.

Тем временем, в партнерском паблике «Гражданского патруля» - «ЧП Златоуст» - появился официальный ответ от городской мэрии, в котором говорится, что «по данному адресу проведено комиссионное обследование администрации».

«В настоящее время авария устранена, отопление и вода восстановлены. Дополнительно сообщаем, что у дома отсутствует управляющая компания. Если жители дома не выберут УК в установленный срок, то администрация будет проводить конкурс по выбору управляющей организации», - говорится в ответе мэрии.

По словам Андрея Королёва, жильцы дома с возмущением опровергли данную информацию. Живущая здесь Елена Медведева сообщила общественникам, что ремонт жильцы дома провели за свой счет, сами нанимали слесарей, сами оплачивали подключение к горячей воде. Никакого комиссионного обследования администрации в доме не было.

«Мы не впервые сталкиваемся с ответами администрации, которые не соответствуют истине. В данном случае произошло то же самое. Никто не приходил к людям в квартиры, не осматривал их на предмет протечек, аварию люди устраняли самостоятельно. Нам непонятно, зачем администрация города вводит людей в заблуждение сообщениями о своей мнимой работе, если это легко проверяется?» - удивляется Андрей Королёв.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести по факту аварии проверку, а также обязать местную администрацию решить вопрос с управлением данным домом.

В администрации Златоуста от комментария по данной ситуации отказались.