28.11.2022
ГРЦ Макеева стал участником Дней науки в Челябинской области
28.11.2022
Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах
28.11.2022
Совсем скоро челябинскому царю зверей представят даму сердца
28.11.2022
В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут
28.11.2022
Юбилею Островского НХТ Челябинска посвящает премьеру «Сердце не камень»
28.11.2022
Челябинцам рассказали, каким будет сквер вокруг башни с часами
ГРЦ Макеева стал участником Дней науки в Челябинской области
Специалисты ракетного центра рассказали об активном участии в работе УМНОЦ
24.11.2022
ГРЦ Макеева отправил «Сармат» в «серию» и работает над проектами освоения космоса
21.10.2022
Специалисты ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийском семинаре молодых профсоюзных активистов
18.10.2022
ГРЦ Макеева посвятил очередной слет молодых специалистов 75-летию предприятия
26.09.2022
Инженер ГРЦ Макеева блеснула на «Орбите молодежи» в Калуге
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022