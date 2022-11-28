ГРЦ Макеева стал участником Дней науки в Челябинской области

Специалисты Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс) Евгений Мочалов (руководитель проектов по ракетно-космическому направлению) и Сергей Калашников (главный ученый секретарь) приняли участие в масштабном форуме «Дни науки в Челябинской области», главной площадкой которого стал Южно-Уральский государственный университет.

В стенах ЮУрГУ представители министерств и ведомств, реального сектора экономики, научные сотрудники, ученые обсудили актуальные вопросы научно-технологического развития региона.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, форум еще достаточно молодой и проводится на Южном Урале всего второй раз, однако масштаб нынешнего мероприятия позволяет предположить, что Дни науки станут традиционными в Челябинской области. Тем более для этого у региона есть все возможности.

На открытии мероприятия с приветственными словами и оценкой научно-технологического уровня региона выступили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель УрО РАН Виктор Руденко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, помощник полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе Евгений Гурарий, исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

В рамках работы форума состоялась панельная сессия «УМНОЦ как инструмент развития вузов и предприятий. Комплексная научно-техническая программа: новый вектор развития региона».

АО «ГРЦ Макеева» участвует в деятельности УМНОЦ с самого первого дня его основания, в том числе на стадии формирования заявки и портфеля проектов. Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева» академик РАН Владимир Дегтярь является членом наблюдательного совета УМНОЦ.

Принявший участие в работе сессии принял Евгений Мочалов сказал следующее: «Сегодня мы принимаем активное участие в деятельности УМНОЦ. Таргетирование исследований, подготовка исходных данных, экспертная оценка материалов и анализ полученных результатов – вот неполный список функций, который взял на себя ракетный центр».

В настоящее время специалисты ГРЦ проводят анализ результатов очередного этапа проекта УМНОЦ по разработке, изготовлению демонстратора двигателя с центральным телом.

По словам Евгения Мочалова, от этапа к этапу повышаются компетенции участников лаборатории в вопросах исследований.

«Роль НОЦ и лаборатории, занимающейся исследованиями демонстраторов двигателей, сложно недооценить в вопросе подготовки кадров – специалистов, которые придут на предприятие уже подготовленными по прикладным задачам. А компетенции, которые получит лаборатория, вероятно, можно будет использовать при проведении большого проекта по многоразовой ракете-носителю ГРЦ Макеева», - отметил Евгений Мочалов.