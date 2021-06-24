Губернатор предлагает один выходной за прививку, а Аша - два

Администрация Ашинского района (Челябинская область) рекомендует работодателям муниципалитета предоставлять по два выходных дня тем сотрудникам, которые ставят прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Администрация Ашинского муниципального района обращается к руководителям организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям с рекомендацией о предоставлении двух дополнительных нерабочих дней с сохранением места работы и заработной платы для сотрудников в день получения вакцины и на следующий за вакцинацией день», - сообщается на официальном сайте администрации.

Жители района могут записаться на прививку по телефону регистратуры поликлиники, на едином портале госуслуг. В выходные дни в муниципалитете работает передвижной медицинский пункт.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой предоставлять дополнительный выходной день для южноуральцев, поставивших прививку от ковида (по одному дню после каждого этапа прививки).

«У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома, - считает глава региона. - Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и естественно, оплачиваемым».

Инициативу губернатора поддержали десятки промышленных предприятия области, министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, областное отделение Союза промышленников и предпринимателей и региональный Фонд развития промышленности.