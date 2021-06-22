Промышленники Челябинской области поддержали ковидную инициативу губернатора

Десятки промышленных предприятий Челябинской области поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о предоставлении работникам, поставившим прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, дополнительного выходного дня с сохранением заработной платы.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов области, о предоставлении сотрудникам нерабочего дня после прививки уже официально заявили такие предприятия, как ПАО «ММК», ООО «ДСТ-УРАЛ», ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки», ООО «РусАвтоматизация», Группа компаний «Теплоприбор», ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1», ООО «ЧелПривод», ПАО Челябинский часовой завод «Молния», АО «Завод «Прибор», АО «ЭнСер», ООО «Златоустовский металлургический завод», филиал «Южноуральская ГРЭС2 АО «Интер РАО – Электрогенррация», АО «Завод «Пластмасс», ФГУП Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ, ООО «Уралмрамор», ООО «СЛК Цемент», АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», НПО «Андроидная техника», АО «Южноуральский завод «Кристалл», АО «Златоустовский машиностроительный завод», ООО «Бакальское рудоуправление», ЗАО «Урал-Микма-Терм».

На ММК приказ о предоставлении работникам компании нерабочего дня с сохранением средней заработной платы был подписан ещё 18 июня. На предприятии созданы все необходимые условия для успешного проведения вакцинации сотрудников и членов их семей.

«У работников комбината есть уникальная возможность записаться на вакцинацию через корпоративное мобильное приложение «Мой ММК». Более того, они могут не только привиться сами, но и привести на вакцинацию родственников, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и добавил. - По заявлениям медиков, наличие антител не является препятствием для прививки, и теперь нет необходимости перед вакцинацией сдавать данный анализ».

В минпроме подчеркнули, число таких предприятий растёт с каждым днём.

Инициативу губернатора поддержали также министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, областное отделение Союза промышленников и предпринимателей и региональный Фонд развития промышленности.

«Не буду лишний раз напоминать о сложной эпидемиологической ситуации в мире, но считаю, что в таких условиях каждый из нас должен проявить личную ответственность и позаботиться о собственном здоровье и благополучии своих близких. Действия, предпринимаемые руководством и сотрудниками промышленных предприятий региона, позволяют не допустить массовых очагов заражения в коллективах крупных заводов и комбинатов», – уверен глава челябинского минпрома Павел Рыжий. Министр призвал использовать маски и антисептики в общественных местах и обязательно привиться отечественными вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Это не только предотвратит новую волну ковида, но и поддержит российских производителей и фармакологическую отрасль страны, подчеркнул глава южноуральского минпрома.

Практически на всех промышленных предприятиях региона усилены противоэпидемические меры.

На сегодняшний день на Южный Урал поступило более 400 тысяч комплектов вакцины. Первым её компонентом привились уже порядка 360 тысяч жителей области. Оба этапа вакцинации прошли почти 300 тысяч человек. Алексей Текслер накануне поставил первый компонент прививки от ковида в одной из поликлиник города.