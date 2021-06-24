ГУФСИН присоединился к Всероссийской акции «Родительский день»

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Челябинской области присоединились к всероссийской акции «Родительский день в Уголовно-исполнительной системе». Мероприятие направлено на профилактику совершения повторных преступлений и вовлечения подростков в криминальную субкультуру.

Всероссийская акция инициирована Центром общественных связей ФСИН России. Взаимодействие с родителями в перевоспитании подростков, имеющих проблемы с законом, одно из важнейших направлений работы сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

Чтобы сделать ее еще более эффективной было решено провести «Родительский день». Самым масштабным по числу участников стал филиал по Курчатовскому району УИИ ГУФСИН области.

«Отмечен большой рост преступности среди несовершеннолетних. Если обратиться к статистике, то в настоящее время на учете в уголовно-исполнительной инспекции по Курчатовскому району состоит 27 осужденных, а за аналогичный период прошлого года было девять человек. Наша задача, как сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, проводить профилактические мероприятия, причем, не только с несовершеннолетними, но и с их родителями», – рассказывает начальник филиала по Курчатовскому району УИИ ГУФСИН области подполковник внутренней службы Ольга Арапова.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних – это комплексная проблема, поэтому к участию в мероприятии сотрудники инспекции пригласили председателя комиссии по делам несовершеннолетних Курчатовского района Константина Матыгина и представителя русской православной церкви клирик Свято-семеновского кафедрального собора города Челябинска Андрей Григорьев.

Говорили о возможностях получения образования, оздоровления и организации летнего отдыха ребят, посещении спортивных секций и кружков, а также о роли семьи и соблюдении христианских заповедей. Компетентные специалисты проконсультировали об уголовной ответственности для подростков за совершение противоправных поступков.