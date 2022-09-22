Харатьян приедет в Челябинск на митинг-концерт «Своих не бросаем» 16+

В Челябинске завтра, 23 сентября, в 14-30 на центральной сцене в парке имени Гагарина состоится митинг-концерт «Своих не бросаем». Движение в центре города будет ограничено

В концерте примут участие народный артист России Дмитрий Харатьян, ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы Челябинской области.

«С шести утра и до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка, а также по улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина», - сообщили в администрации Челябинска.

Также на это же время будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-ом Институтском переулке.