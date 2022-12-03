Художник Игорь Белковский: С Челябинском связаны лучшие воспоминания моего детства и юности

Небольшая предыстория. К 80-летию Челябинской области готовилась книга о лауреатах премии «Светлое прошлое». Для нее был написан материал и о художнике-живописце Игоре Белковском, ее лауреате.

Книга получилась наполненной ностальгическими воспоминаниями известных земляков-южноуральцев о времени, проведенном на Южном Урале.

Завтра, четвертого декабря, у Игоря Белковского будет особенный день рождения – 60 лет. Накануне вышло дополненное издание книги «Художник, что рисует звезд», посвященной ему.

В книгу вошла повесть «Родинка на холсте» - о портретисте, в которой многие события для вымышленной истории подсказали наблюдения за портретным творчеством художника.

А еще в книгу вошел цикл новелл «Этюды о художнике» - уже о живописце и его картинах.

«Несмотря на то, что большую часть жизни я прожил в Москве, Челябинск и Южный Урал остаются моей основной Родиной. Это то место, с которым связаны лучшие воспоминания о моем детстве, первой любви, моих близких. Наконец, жена Наталья и дочь Настя тоже родились в Челябинске. Здесь же благодаря моему учителю Анатолию Николаевичу Ладнову появилось серьезное желание стать художником. Южный Урал для меня – это, конечно, и его прекрасные озера - Кисегач, Увильды, Тургояк, на которых мы с братом Сергеем и нашими родителями практически провели лучшие летние месяцы нашего детства», - вспоминает Игорь Белковский.

К дню юбилея художника стоит напомнить несколько челябинских мгновений жизни будущего академика живописи.

Будущий живописец родился в семье известного фотографа, одного из основателей городского фотоклуба Владимира Белковского. Отец был знаком и дружен с челябинскими художниками. Как-то даже отмечали вместе Новый год с семьей Льва Головницкого, автора знаменитого «Орленка». Монумента танкистам-добровольцам тогда еще не было.

Как-то в школьные годы отец привел Игоря в мастерскую живописца Анатолия Николаевича Ладнова. И так он стал регулярно приходить и «брать уроки». Впрочем, это было просто общение, советы, беседы за написанием этюда. Позже Игорь скажет, что Ладнов – это его первый учитель в живописи. В знаменитой «суриковке» будут профессора, преподаватели. А вот слово «учитель» Белковский употребляет только по отношению к Ладнову.

На стене дома, где прошло детство будущего художника, сохранился кирпич, на котором остались «потертые временем и дождями» следы пейзажа, нарисованного подростком. Игорь запечатлел на кирпиче тогда то, что видел перед собой, – городской пейзаж с натуры.

В Челябинске была куплена первая в жизни художника картина и состоялась первая выставка его работ.

В начале восьмидесятых на молодежной выставке студент захотел приобрести кому-то в подарок этюд «Золотой дождик». На нем – вид на магазин «Ритм» в осенний дождливый день.

За этюд молодой автор получил 50 рублей, чему был очень рад и понял, что живописью можно зарабатывать на жизнь.

А подрабатывать после окончания Челябинского художественного училища пришлось преподавателем в школе искусств в Копейске, затем художником-оформителем в кинотеатре «Знамя». В его фойе и пройдет первая в жизни будущего академика персональная выставка.

Будут картины, связанные с Челябинском. Среди них – «На каникулы к бабушке». Девочка лежит на верхней полке фирменного поезда «Южный Урал» и смотрит в окно.

Старинные книги из челябинской «Публички» стали героями нескольких картин под названием «Старые книги». Постеры большого формата этих картин были изданы в Германии и разошлись по миру.

Среди героев портретов художника немало известных людей в России – актеры, певцы, телеведущие, спортсмены, политики. Есть и предприниматели с Южного Урала и члены их семей.

Первого декабря в стенах Совета Федерации в Москве открылась выставка «Россия – мир неограниченных возможностей», приуроченная к Международному дню инвалидов.

На ней представлены три картины на эту социально важную тему Игоря Белковского, ставшего почетным участником этой выставки.

На фотографии на память в стенах Совета Федерации – художник Игорь Белковский, куратор выставки – сенатор Маргарита Павлова, а также общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

Проблемы людей с инвалидностью для художника стали хорошо знакомы, после того как его дочь Анастасия после страшной автоаварии лишилась обеих ног.

Произошло это 15 лет назад, в середине декабря. После этого жизнь семьи художника разделилась на две части – до аварии и после.

Первые месяцы художник не мог ничего писать. Глядя на белый холст, он видел только черные цвета.

Пройдет много месяцев, чтобы это «ушло». Позже Игорь Белковский напишет несколько картин, героиней которых станет его дочь Анастасия.

Так появится новый цикл картин на социальную тему. Совет Федерации – первое место, где они выставляются. И хотя оригиналы картин почти никто еще не видел, репродукции с ними уже живут своей жизнью, служат иллюстрациями для публикаций на тему об инвалидах.

Одна из картин – «Алые паруса» стала обложкой книги о Насте – ее преодолении трудностей, о которых обычный человек мало что знает. Репродукцию этой картины читатели встречают и на обложке книги «Настя. Идти, когда идти нельзя».

Кстати «паруса» открывают выставку и в Совете Федерации.

Игорь Белковский считает, что картины художников должны нести радость, служить красоте. Причем, эти «краски» должны присутствовать в картинах, какую бы тему не затрагивал художник.

В поздравлении с юбилеем от президента «Национальной портретной галереи» Александра Осипова говорится: «Ценим Ваш вклад в развитие портретного жанра, сохранение традиций, духовных идеалов и неравнодушие в служении Искусству».